布拉瑞揚舞團從台東跳向世界！再獲品牌團隊肯定 「灰熊厲害」

布拉瑞揚舞團（BDC）從台東出發，跳上國際舞台，連續2年入選文化部「台灣品牌團隊」，成為今年唯一來自東台灣的團隊，也讓不少在地人直呼與有榮焉。縣長饒慶鈴今前往頒發紅榜。

饒慶鈴表示，布拉瑞揚舞團以部落文化為創作根基，每年發表1部創作，並以「回家跳舞」部落巡演長期計畫在地扎根，也同時受邀國外演出，持續將台東的文化故事帶上世界舞台，是地方文化扎根與國際接軌的重要典範。

剛結束夏威夷交流返台的舞者們也全員到齊。現場氣氛輕鬆，饒慶鈴還用帶點部落感的語氣笑說，舞團「不是一點點厲害，是灰熊厲害」，一句話讓大家都笑了出來。

其實，布拉瑞揚舞團一路走來，靠的不是包裝，而是一步一腳印的累積。舞團由排灣族編舞家布拉瑞揚・帕格勒法創立，把部落文化放進當代舞蹈裡，跳的不只是動作，而是記憶、土地和人的故事。

今年的重頭戲，是「我・我們」第三部曲，預計11月在台東藝文中心世界首演。這個系列從排灣族的生命歷程出發，從個人到群體，一步步鋪陳出文化的深度與情感。

舞團不只有在國內演出，近年也在縣府支持下，持續拓展國際舞台，與其他國家原住民族藝術家交流。今年舞團推動國際文化交流計畫「Qacilay聚 Hawai‘i」，於3月再訪夏威夷。

對舞團來說，出國不只是表演，更像是文化之間的對話。他們也期待，未來能把更多國際原住民族藝術家帶來台東，讓這片土地不只是創作的起點，也成為交流的舞台。