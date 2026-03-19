海保署出雙語繪本 鄭麗君教幼童認識鯨鯊

行政院副院長鄭麗君昨天受海洋委員會主委管碧玲邀請，會同文化部長李遠前往行政院新莊聯合辦公大樓幼兒園，與孩童共讀海保署新出版的中英雙語繪本「海邊的星星巨人」，期盼透過說故事的軟性互動，將生硬的海洋保育政策轉化為易懂的概念，讓生態教育自幼齡階段開始扎根。

「世界上最大的魚是誰？」面對鄭麗君的提問，現場廿多名「海洋班」幼童齊聲響亮高呼「鯨鯊」，活動氣氛相當熱鬧。除由專業講師導讀，鄭麗君也引導孩子為繪本主角命名，孩童觀察鯨鯊身上宛如星空的白色斑點，熱烈討論後喊出「星星巨人」，巧妙呼應繪本主題，也顯示生態知識已在互動中深化。

鄭麗君表示，鯨鯊保育是嚴肅的政策議題，更關乎下一代能否在真實海洋中親眼見證這些珍貴物種，守護海洋的關鍵在於教育，從小建立對環境的同理心，保育理念才能落實。

管碧玲提到，繪本透過故事與圖像，將海洋生態轉化為孩子易於理解的內容，並以星空意象連結鯨鯊特徵，提升閱讀吸引力，輔以鯨鯊玩偶互動，更能加深孩子印象。

俗稱「溫柔巨人」的鯨鯊為全球最大魚類。海保署指出，因應國際關注，二○二五年「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）已將鯨鯊列入附錄一。台灣在此領域未曾落後，自二○○八年起即全面禁捕，更於二○二○年列為海洋保育類野生動物，此次推廣是法規延伸，更是讓保育觀念與國際接軌的基石。