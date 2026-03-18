教師兼行政壓力大 南投縣宣布8月起中小學行政人力擴編

教師兼任行政工作，教學與行政兩頭燒，導致校園出現「行政大逃亡」。為減輕教師負擔，南投縣長許淑華今宣布，115學年度（8月1日）起，按學校班級規模擴大國中小學行政人員編制，緩解教師兼任行政壓力，盼讓教育回歸教學本質。

南投縣長許淑華今赴埔里鎮育英國小、南光國小及宏仁國中三校走訪，了解校園設備改善需求，一口氣核准近916萬元經費，協助修繕教室地板、置物櫃、校舍牆面磁磚或更新活動中心冷氣等，並傾聽教職員工在教學現場或第一線的心聲。

由於，近年各地常有老師因兼任行政職，不堪負荷而離職狀況，縣府考量去年底已清償所有公共債務，為此研擬將節省資源轉化為實質福利，針對行政負載較重的學校進行優化，擴大國中小學行政人員編制，以緩解教師兼任行政壓力。

許淑華表示，學生人數雖因少子化減少，但學校行政業務不減反增，涵蓋特殊教育需求、輔導案件、校園霸凌投訴、危機處理等案件，包羅萬象，教師兼任組長、主任等職務，行政工作繁重不堪負荷，而喪失教學熱忱，索性離職或提早退休。

為減輕教師負擔，優化行政效能，南投縣自115學年度，即8月1日起起，擴大國中小學行政人員編制，預計每年增加約2372萬元支出，將惠及全縣20所國中共增加26名教師兼任組長，以及19所國小將增加38名教師兼任主任及組長。

教育處表示，縣內國中4至6班學校組長增1人，從2名增至3名；7至12班增2人，從4名增至6名；13班以上統一增至11名。國小方面，7至12班規模學校行政組織從「2主任2組長」調整為「3主任3組長」，解決行政人力缺口。

對此，南投縣教育產業工會理事長許莉甄給予縣府肯定，她說，在非六都縣市中，中央法規對行政編制的保障相對有限，而教育投資非立竿見影，但縣府願主動加碼，調整行政人力，甚至優於鄰近彰化縣，來減輕老師負擔，已是邁出一大步。

為減輕教師兼任行政負擔，南投縣宣布，自115學年度（8月1日）起擴大國中小學行政人員編制。圖／南投縣政府提供