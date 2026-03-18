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救國團新一屆人事布局 葛永光續任主任楊朝祥為團務指導委員會召集人

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
救國團第20屆團務指導委員會暨第14屆評議委員會第一次聯席會議與會委員合影。圖／救國團提供
救國團第20屆團務指導委員會暨第14屆評議委員會第一次聯席會議與會委員合影。圖／救國團提供

救國團今召開第20屆團務指導委員會暨第14屆評議委員會第一次聯席會議，會中完成多項重要人事推舉與組織布局，包括由教育部前部長楊朝祥擔任團務指導委員會召集人，教育部前部長吳清基出任評議委員會召集人，並一致通過葛永光續任救國團主任，展現組織穩健傳承與持續推動轉型發展的方向。

會中首先完成兩大委員會召集人推舉。救國團指出，楊朝祥與吳清基均長期深耕教育領域，具備豐富公共事務經驗，未來將分別帶領團務指導委員會與評議委員會，為救國團未來發展提供專業建言與策略方向。

此外，會中亦推舉三位團務指導委員會副召集人，分別為立明集團總裁劉招明、宏盛建設股份有限公司董事長林新欽，以及財團法人慶美社會福利基金會董事長王美只。救國團表示，三位副召集人分別來自企業與公益領域，兼具實務經驗與社會關懷，將為團務推動注入多元視野與創新動能。

人事案完成後，隨即由楊朝祥提名葛永光續任救國團主任，經全體與會委員一致通過，展現對其領導成果的高度肯定與信任。救國團表示，葛永光任內積極推動組織轉型與公益深化，持續強化青年培育與社會服務能量，為救國團奠定穩固發展基礎。

同時，葛永光亦提名趙涵㨗續任義務副主任，同時提名劉大貝擔任新任副主任，都獲大會一致同意。救國團表示，劉大貝擁有美國萊佛大學公共管理博士、美國南加州大學企業管理碩士及臺灣政治大學東亞研究所法學碩士學歷，現任銘傳大學EMBA副教授，歷任台北市及苗栗縣政府財政顧問，並曾擔任兆豐金控、兆豐票券金融及兆豐證券等重要金融機構董事及董事長，具備深厚財經專業與豐富實務歷練。

葛永光表示，未來將借重劉大貝在財務與金融領域的專長，持續推動救國團在財務管理上的創新與制度精進，強化整體營運效能，以因應快速變動的社會環境與組織轉型需求。

展望未來三年，葛永光指出，救國團將持續推動創新轉型與穩健成長，並積極拓展國際交流合作，提升組織國際能見度；同時深化公益服務內涵，擴大對弱勢族群與社區的關懷與支持。

葛永光表示，在青年培育方面，將持續投入資源，打造多元學習與成長平台，培養具備國際視野與社會責任的青年人才。秉持公益初心，與時俱進、持續創新，致力成為臺灣社會中不可或缺的重要公益力量，為國家與社會發展貢獻更多正向能量。

葛永光 教育部 救國團

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