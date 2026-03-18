聽新聞
0:00 / 0:00
「傳統彩繪保存者」馮進興辭世 文化部頒贈旌揚狀
高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興7日辭世，享壽83歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由馮進興兒子馮再宏代表受贈。
根據文化部發布新聞稿，文化部文化資產局長陳濟民表示，馮進興累積超過一甲子的傳統彩繪經驗，嫻熟各項技法，更自2020年起持續開班授課，積極培育後進，為傳統工藝的保存奠定深厚基礎，其辭世將留給世人無限感念。
新聞稿指出，馮進興生於1944年，自幼即具繪畫天份，1960年拜傳統廟宇彩繪大師卓福田為師，學習南式彩繪。
馮進興嫻熟以手掌拍塗作畫的「搨畫」，並堅持採取搨色、化色的傳統工法，未參雜西洋畫法，保留純粹的傳統彩繪工藝。
在用色方面，馮進興採華豔高彩度的色彩，具強烈的地方性格，堪稱高雄地區的畫師代表人物。2008年經高雄市政府公告認定為傳統工藝「傳統彩繪」保存者。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。