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「傳統彩繪保存者」馮進興辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北18日電

高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興7日辭世，享壽83歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由馮進興兒子馮再宏代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，文化部文化資產局長陳濟民表示，馮進興累積超過一甲子的傳統彩繪經驗，嫻熟各項技法，更自2020年起持續開班授課，積極培育後進，為傳統工藝的保存奠定深厚基礎，其辭世將留給世人無限感念。

新聞稿指出，馮進興生於1944年，自幼即具繪畫天份，1960年拜傳統廟宇彩繪大師卓福田為師，學習南式彩繪。

馮進興嫻熟以手掌拍塗作畫的「搨畫」，並堅持採取搨色、化色的傳統工法，未參雜西洋畫法，保留純粹的傳統彩繪工藝。

在用色方面，馮進興採華豔高彩度的色彩，具強烈的地方性格，堪稱高雄地區的畫師代表人物。2008年經高雄市政府公告認定為傳統工藝「傳統彩繪」保存者。

文化部 彩繪 高雄市

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