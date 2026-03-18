紀念228受難首位留美博士林茂生 台南推「311台灣教師節」

多位民進黨台南市議員今天偕同成大台文所及民團召開記者會，支持將3月11日訂為「台灣教師節」，以紀念228事件受難的台灣首位留美哲學博士林茂生。議會指出，透過具台灣歷史意義的日子紀念教師，既可彰顯教育價值，也能讓社會重新認識台灣教育史的重要人物。

成功大學台文系師生，包括教授蔣為文、台文所所學會會長連凱郁、美籍學生布逸帆及前台文館館長鄭邦鎮出席，強調林茂生出生於台南，是台灣歷史上首位哲學博士，也是現代教育的重要啟蒙者，長年致力於教育與思想啟發，其教育理念深受西方自由教育思想影響，對台灣人文精神與民主理念具有深遠影響。林茂生於1947年228事件後失蹤，成為台灣知識分子受難的重要象徵。

出席支持的市議員包括李啟維、李宗霖、蔡筱薇、朱正軒、余柷青、鄭佳欣等人，強調教師肩負培育人才與啟迪思想的使命，訂定3月11日教師節可讓教師節更具本土歷史與文化意義，也象徵社會對教師的尊敬與感謝。

台南市教育局表示，依《紀念日及節日實施條例》，紀念日訂定權責屬內政部。教育局曾於2023年6月12日向教育部函轉議會提案，建請將3月11日訂為台灣教師節，教育部於6月27日回覆，現行教師節為9月28日，是否調整需審慎通盤考量並取得社會共識，因此暫予保留錄案參考。教育局指出，後續將依規定函請市府民政局轉呈內政部研議。

民進黨台南市議員偕同成大台文所師生及民團，推動「311台灣教師節」，紀念228受難的台灣歷史上首位哲學博士林茂生。記者吳淑玲／攝影