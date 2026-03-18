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立委提生生用國產材課桌椅 陳駿季允與教育部討論

中央社／ 台北18日電

農業部林業及自然保育署推廣學校使用國產材製的課桌椅。民進黨立委鍾佳濱今天質詢建議，可媒合企業，研擬「生生用國產材課桌椅」，農業部長陳駿季允諾與教育部討論。

立法院經濟委員會今天邀陳駿季報告農業部業務。

鍾佳濱質詢說，林保署推廣學校使用國產木材製作的課桌椅 ，他也曾媒合業者捐贈台灣柳杉製作的可調式課桌椅給屏東縣5所國小。

不過，鍾佳濱指出，國產材價格比進口材高，目前現況是缺乏市場競爭力，要有更多創意配套，例如媒合企業做公益。

鍾佳濱建議，農業部協調育部，媒合企業，研擬「生生用國產課桌椅」。他說，可從學生入小學開始，就送學生一套國產材製可調式課桌椅，國小畢業後還可帶到國中。

陳駿季肯定鍾佳濱對推廣國產材課桌椅的創意，他允諾會與教育部討論。

農業部林業及自然保育署推廣種植人工林，希望將國產木材自給率從3%提高到5%，並有更多利用，達到低碳與循環概念，學校課桌椅是目前努力主要目標。

建國中學去年底率先響應國產材政策，首度採購1110套國產柳杉製課桌椅，每張課桌椅都有台灣林產品追溯條碼，只要掃描就可知道產地與加工流程，達到友善生產、低碳足跡、碳貯存與碳替代等多元環境教育。

屏東縣 陳駿季 農業部

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