身心障礙生升大專甄試3/20登場 3622人報名

115學年身心障礙學生升學大專校院甄試將於3月20日至23日舉行，共有3622人報名，學科考試於3月19日下午2時至4時開放考生查看試場。

教育部今天發布新聞稿指出，115學年身心障礙學生升學大專校院甄試報考人數分別為視覺障礙49人、聽覺障礙183人、腦性麻痺66人、自閉症1025人、學習障礙1307人、肢體障礙99人、其他障礙893人；另有209名考生加考美術術科、5人加考音樂術科。

為了協助考生安心應試，教育部提到，各考區已依不同障礙類別及應試需求，規劃並調配試場空間與相關設備，提供舒適且友善的應試環境；為便利考生提前熟悉應試環境，學科考試於3月19日下午2時至4時開放查看試場，術科考試於3月22日下午4時至6時開放查看試場。

各考區「考試地點」及「考場座次表」已公告於甄試網站（https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys），考生可於應試前至網站專區查詢相關資訊，並於應試當日備妥准考證及身分證赴考區應試。

教育部提醒，4月24日將公告身心障礙學生升學大專校院甄試成績並寄發成績單，5月28日至6月3日開放網路選填志願，6月11日公告統一分發結果。