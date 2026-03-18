推動高教人才永續發展 教育部次長赴美攬才

為厚植國內科研實力、強化我國高教師資與研究量能，教育部推動「2026高教人才永續發展暨美國攬才計畫（Meet Talent, Meet Taiwan）」，邀集國立台灣大學等12所頂尖大學，分別由政務次長劉國偉率領組成美東團，及由常務次長朱俊彰率領組成美西團赴美攬才。

教育部此次會同國發會、國科會訪問紐約、華盛頓特區、波士頓、舊金山、洛杉磯及休士頓等六大學術與都會據點，舉辦6六場實體攬才說明會及圓桌座談，其中波士頓及休士頓場次並同步開放線上參與，鎖定在美教研人員、博士及博士後研究人員。各場次合計吸引超過600餘人參加。

教育部說明，面對全球高教攬才競爭，為延攬並支持國際優秀人才，每年持續投入新台幣7億元推動「玉山學者計畫」、及「彈性薪資計畫」，並自2026年起配合韌性特別條例預算60億元挹注「高等教育人才永續發展促進計畫」，提供三大攬才及留才措施，協助各大專校院延攬並留任頂尖師資。

「玉山學者計畫」鎖定國際頂尖學者與具高度發展潛力之青年學者，提供國家級榮銜與具國際競爭力的薪資待遇，吸引世界級人才來台長期任教與研究。

「高等教育人才永續發展促進計畫」則強調長期穩定支持，以結合政府與大學資源方式，為關鍵人才提供具國際競爭力的薪資與完善的研究支持，期程至少十年，並提供到任與留任獎金，以及完整研究資源。

「彈性薪資計畫」讓學校在本薪與學術研究加給制度之外，得依教師學術表現與發展潛力，核發額外彈性薪資，並依年度績效續給，作為獎勵與留才工具。

代表團此行除辦理攬才活動外，亦與多所美國大學高層進行交流，雙方就台美高等教育量能與發展優勢深入討論，更探討務實可行的合作模式。例如推動半導體人才訓練、台美雙邊師資跨校交流、深化雙聯研究合作，以及鼓勵美國學生赴台就學與研修等具體方向，深化雙方高等教育合作交流。

代表團並拜會哈佛大學、麻省理工學院、波士頓大學及加州大學洛杉磯分校等頂尖學術機構，討論在關鍵科技、研究合作及人才交流等面向深化夥伴關係，為我國高教體系拓展國際優秀師資與長期合作管道。

教育部表示，正值台灣推動科研升級與跨領域創新的關鍵階段，投資教研人才追求高教卓越精進，台灣亟需國際優秀人才投入高教體系，透過政府與大學提供長期且充分的學術資源，吸引國際人才在台灣扎根發展。

教育部強調，未來將持續結合海外攬才行動與校際合作交流，在全球重要學術城市辦理說明會與面談活動，提升台灣高教國際能見度，並善用多元攬才工具，吸引並留用更多國際及旅外優秀學者來台，建立穩定且具國際吸引力的高教人才體系。