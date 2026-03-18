聲學大師徐亞英之後 台灣如何繼續讓建築歌唱？

四手聯彈半世紀，葉綠娜與德裔鋼琴家魏樂富的愛情和琴音一樣堅定、璀璨。兩人自1979年組雙鋼琴搭檔並且結為連理以來，首度透過音樂展現半世紀千迴百轉的鋼琴人生。「這次演出的都是對我們意義深長遠久，也是向偉大作曲大師致敬的曲目。」明日(19日)他們將在國家音樂廳舉辦「魏樂富葉綠娜雙鋼琴48年演奏會」，曲目包括兩人首次合作的《浦朗克雙鋼琴協奏曲》、必須兩部鋼琴才能完成的《青春舞曲》。

2026-03-18 10:59