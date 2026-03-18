四手聯彈半世紀 葉綠娜與魏樂富48年演奏會從定情作彈到青春舞曲

四手聯彈半世紀，葉綠娜與德裔鋼琴家魏樂富的愛情和琴音一樣堅定、璀璨。兩人自1979年組雙鋼琴搭檔並且結為連理以來，首度透過音樂展現半世紀千迴百轉的鋼琴人生。「這次演出的都是對我們意義深長遠久，也是向偉大作曲大師致敬的曲目。」明日(19日)他們將在國家音樂廳舉辦「魏樂富葉綠娜雙鋼琴48年演奏會」，曲目包括兩人首次合作的《浦朗克雙鋼琴協奏曲》、必須兩部鋼琴才能完成的《青春舞曲》。

演奏會安排的每首曲子，代表兩人在不同生命階段的美好回憶。葉綠娜表示，《浦朗克雙鋼琴協奏曲》是兩人所公開演奏的第一首雙鋼琴協奏曲，曾經陪伴他們巡迴台灣各地，菲律賓馬尼拉、俄國烏拉山，贏得加拿大加爾各里管弦樂團之協奏曲比賽等，「彈奏它，就好像走過時光隧道」。而布拉姆斯的《匈牙利舞曲》此次演出第一首至第五首。其中的第一首是48年前兩人在德國唸書時第一首一起合作的四手聯彈曲子。

魏樂富曾和美國作曲大師John Cage共同工作。《青春舞曲》是1987年環球唱片前身齊飛唱片出版第一張CD時，邀請魏樂富創作的曲子，也是他到了加拿大班芙以後，與John Cage共同工作一星期後的收穫。

預置鋼琴是由John Cage於1938年發明的裝置，是將橡皮，螺絲，木等物品塞到琴絃之間，改變鋼琴的音色，使鋼琴成為如一整個東方打擊樂團，做出許多奇妙的聲響。由於預製鋼琴需要另外一架鋼琴，在安排上有許多困難，因此很長一段時間，魏樂富與葉綠娜都未曾彈奏它。葉綠娜表示，演奏這首《青春舞曲》，讓他們好像又回到過去在加拿大洛磯山中無憂無慮，整天與大自然、音樂為伍的日子。

李斯特的《前奏曲》則是葉綠娜對父親的回憶，曲中隱含李斯特認為生命是延續來世的前奏曲。葉綠娜表示，彈奏這首《前奏曲》，讓她想起過世的父親與作曲家蕭泰然一起坐在國家音樂廳四樓聆聽這首曲子，「聽完興奮感動地告訴我們音樂廳四樓音響多麼震撼的美好時光。」

●「魏樂富&葉綠娜雙鋼琴48年演奏會」將於3月19日在台北國家音樂廳演出，網址：https://www.opentix.life/event/1988508919499354113。