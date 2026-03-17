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行政教師獎金加碼卡關 高市教育局：先發基本額度、加碼待研議
為紓解「行政大逃亡」困境，台北市等7縣市今年初宣布加碼頒發行政教師工作獎金，不過教育部直到近日才函覆，建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使加碼案卡關。高雄市教育局回應，已函知各校先行辦理發放教育部1月14日公布的行政獎金數額，目前辦理中、尚未發放；加碼部分將配合教育部的建議辦理。
今年一月初，高雄市提出教師行政工作獎金加碼1.5倍，估計每月增加約500元至1000元，盼減輕校內行政負擔，提升教師兼任行政職務的意願。高市教育局指，此次調整背景與教育部調升導師費政策有關，地方同步檢討行政支持機制，強化對第一線教師的實質鼓勵。
不過教育部近日函覆地方政府，建議獎金應回歸現行「公務人員激勵措施辦法」架構辦理，地方若要加碼就必須另修辦法，導致加碼案暫時卡關。
對此，高市教育局表示，為照顧教師兼任行政人員的辛勞，已先函知各校，依教育部1月14日公布的行政獎金數額先行辦理發放，目前各校仍在作業中，尚未開始發放，至於加碼部分將依教育部建議，比照公務人員激勵措施辦法的方向研議，後續再行研擬具體辦理方式。
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