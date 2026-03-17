北市營養午餐免費9月上路 詹為元憂「這處境學校」恐成盲點

台北市公私立國中小營養午餐全面免費政策將於9月上路，不過，北市議員詹為元發現，有些校內沒有團膳供餐機制，屆時政策實施後，該如何因應及建立食材管理機制，教育局回應，未設置校內供餐機制的學校屬個案情形，會依各校實際條件提供協助。

詹為元表示，公私立國中小營養午餐全面免費政策，每餐補助60至70元，對家長來說，確實能減輕一年上萬元負擔；對學生而言，也能做到食材溯源與品質把關。不過，原本校內沒有團膳供餐機制的學校，尤其是完全中學的國中部，未來該如何因應。

他舉例，少數學校因屬完全中學的關係，國中部未設團膳，而教育局已於2月10日邀集12所完全中學召開會議，其中7校採團膳、5校採校內熱食部供餐。

他以選區的中崙高中國中部為例，未來將由校內熱食部供餐，並配置營養師依據「學校午餐食物內容及營養基準」規畫菜單，同時建立食材管理與製程控管機制。

詹為元認為，認為在政策正式上路前，把細節規畫周延、把配套落實是市府應盡的責任，提醒市府免費政策上路後，用餐人數勢必增加，熱食部的人力配置、供應量能、動線安排、保溫設備與食品安全管理，都必須提前做好評估與測試，制度不能因各學校條件不同，出現品質上的差異。

教育局回應，由於公立國中小學校均有供應學生午餐，未設置校內供餐機制的學校屬個案情形，後續將納入政策推動整體規畫中審慎評估，並視各校實際條件提供必要協助與輔導。