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教師「行政獎金」加碼卡關 教團批教育部：把地方美意變複雜法制

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
教師「行政工作獎金」加碼卡關，不少教師感到心寒，教團批教育部把地方美意淪為複雜法制。教師授課示意圖。記者杜建重／攝影
教師「行政工作獎金」加碼卡關，不少教師感到心寒，教團批教育部把地方美意淪為複雜法制。教師授課示意圖。記者杜建重／攝影

教育部去年底增設「行政工作獎金」，台北市等7個縣市今年1月起也陸續宣布加碼，但函報教育部核定後，教育部卻函覆要加碼縣市依公務人員激勵措施辦理，地方為此還得重走法制程序，恐延宕發放時程。教團批評，教育部推卸責任，讓簡單的加碼美意，淪為複雜的法制爭議。

全教總法務中心執行長林金財指出，地方政府希望為兼任行政的教師提供「每月常態性的實質加薪」，與教育部建議採行的「激勵措施」在實務上完全不同，不僅無法達到每月加薪的目的，還需額外訂定考核機制，恐增加行政負擔，也難以真正激勵基層士氣。

「教育部從頭到尾都沒有要召開協調，也沒打算報給行政院。」他直言，教育部轄下的國立學校並無加碼計畫，若放行地方加碼，恐造成各縣市兼任行政職待遇不一的情況，因此教育部選擇不作為，要地方政府自行處理。結果導致地方苦等2、3個月，預算編了卻發不出去，加碼案至今仍卡在中央。

北市教師會組織部主任葉青芪表示，地方加碼行政工作獎金的初衷是為了解決校園「行政荒」，原本是一件好事，消息公布後也確實提振兼任行政教師士氣，希望中央與地方能整體考量北市的特殊情況，儘快解決制度卡關問題，避免教師待遇議題演變成政治爭議，影響師資穩定與學生受教權。

北市一名國中學務主任表示，原本樂見市府加碼行政工作獎金，至少對繁重的行政工作有所補償，但因法令適用問題卡關，變成「看得到、領不到」，難免感到失望，也希望中央與地方能盡快釐清爭議、讓制度落實。

教師 獎金 地方政府

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