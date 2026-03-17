藝術節慶展演提升計畫 12活動帶來藝術馬拉松

文化部今年首度推動「國際藝術節慶展演提升計畫」，今天公布獲核定的12項計畫，包含草草戲劇節、台灣國際打擊樂節、台南國際藝術雙年展等，帶來屬於「台灣的」藝術馬拉松。

文化部今天發布新聞稿表示，「國際藝術節慶展演提升計畫」首度推動，特別關注提案單位如何協助節慶活動提升製作規格、擴大國際交流，從國際團隊邀演走向共同製作與網絡建構，強化藝術節慶的國際識別與永續經營能力，並促進在地文化觀光、帶動產業內需市場。

文化部也將以國際藝術節慶為主體進行整體行銷，選擇以「TAIWANder」為題，揭示獲選國際藝術節慶代表著「台灣的」獨特敘事，期許能成為國際藝術地圖上的重要座標。

獲選12項節慶計畫，將從3月延續至2027年初的年度藝術馬拉松，春季由「草草戲劇節」揭幕，以其深耕在地劇場語言與國際對話；5月14日至30日則由「台灣國際打擊樂節」接棒，匯聚世界頂尖擊樂大師，在初夏時節點燃台灣與國際間的節奏對話。

秋季轉換至古都，從「台南國際藝術雙年展」宏觀的策展視角，縫合國際與在地的當代敘事，還有「水之生：亞洲韌性水文藝術節」聚焦水資源與氣候韌性，將環境議題轉化為藝術行動。

接著「親愛的月光國際聾人藝術節」將打破聲響邊界，開啟無聲卻震撼的藝術對話；「國際火舞藝術節」則以火焰為表演語言，重塑祭儀在當代的視覺衝擊力，讓世界看見台灣當代文化的多元風景。

另還有「2026 Mattauw大地藝術季」、「2026 DanceNow Asia舞蹈節」、「2026高雄國際偶戲節」、「2026南瀛國際民俗藝術節」、「2026高雄國際鋼雕藝術節」、「嘉義市管樂之都：世代共融、國際共創躍升計畫」等計畫皆在此次獲選行列之中。

文化部表示，「國際藝術節慶展演提升計畫」首屆補助展現多元類型、區域均衡與議題前瞻的選件格局。未來文化部將持續支持具國際視野、在地根基與創新能量的節慶持續茁壯，期許每一個節慶都能成為世界認識台灣的窗口。