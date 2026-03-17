幼童有欺騙行為 專家：是正常發育現象

小小幼童也會說謊騙人！英國兒童研究指出，幼童在學會說話之前就已經具備欺騙能力，包括利用假裝沒聽見、藏匿物品或否認錯誤等手段來達成目的。專家指出，這種行為是幼兒發育過程中的正常現象，家長應注意幼童溝通並引導其誠實發展。

幼童的欺騙行為

《衛報》報導，布里斯托大學針對750位家長的育兒經驗進行訪談，並發現幼童會展現出潛在的欺騙行為。對此，約十個月大的嬰兒會藉由假裝沒聽見或躲藏來達成目的，而到了三歲之後，謊言會變得更加具備創意與複雜性，甚至能編造超自然藉口或刻意隱瞞部分事實。

這項研究打破以往認為誤導他人需要高階語言能力的觀念，並強調欺騙技巧是隨著年齡增長而逐步演進的自然過程。該校教育學教授霍伊卡指出，過去研究常將欺騙視為非常複雜、需要強大語言能力和對他人心靈高度理解的事物。

滑鐵盧大學哲學教授索爾表示，哲學家們長期以來一直在反思人類欺騙的道德問題，但總是聚焦於成年人彼此欺騙。對此，了解這些早期欺騙行為的演進，能幫助照顧者更好地與孩子溝通並掌握其心理發展。

成長過程正常發育

《獨立報》報導，幼童常用的手段包括假裝聽不見指令、藏匿物品以及否認過錯，甚至會透過誇大事實或轉移注意力來達成目的。然而，這種行為被視為成長過程中的正常現象。

如今，這項研究揭發幼兒發展階段中的欺騙行為，並提供可能預期的欺騙類型指引，讓家長與教育者能預判幼兒是否誠實，也為哲學與心理學領域提供了關於人類誠實本質的新視角。

【更多精采內容，詳見 】