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林懷民x FOCASA「幾米男孩的100次勇敢」香港首演 林青霞發紅包

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林青霞(右三)、林懷民(左二)與FOCASA團隊在香港合照。圖／FOCASA提供
林青霞(右三)、林懷民(左二)與FOCASA團隊在香港合照。圖／FOCASA提供

林懷民聯手FOCASA馬戲團的《幾米男孩的100次勇敢》展開海外巡演，首站於上周六（14日）在第54屆香港藝術節登場，香港文化中心座無虛席，滿堂喝采。巨星林青霞也是座上賓，演出後她特別發紅包給成員們打氣，並發文盛讚：「演員的服裝、表演和幾米的畫融合在一起，真是視覺的一大享受！」

林懷民睽違多年再度站上香港藝術節的舞台。他回憶，自己第一次到香港演出是在1975年，1982年再次造訪，此後數十年間，香港始終是雲門舞集非常重要的演出城市之一，「在我們成長的年代，香港是一個非常重要的地方，很多來自世界各地的藝術與文化訊息，都是透過香港進來的。」他也表示，香港觀眾長年以來給予雲門極大的支持，讓他始終心懷感謝。

向來支持藝術活動的影星林青霞特地到場觀賞，演出後更特地前往後台，準備紅包送給所有團員，為FOCASA加油打氣，之後更在社群發文盛讚：「一場特別溫馨動人、青春歡樂的演出，無論音樂、舞蹈和特技都贏得觀眾不斷的喝采和掌聲。演員的服裝、表演和幾米的畫融合在一起，真是視覺的一大享受。」

FOCASA團長林智偉表示，上一次站在香港文化中心大劇院的舞台，是14年前以雲門舞者的身分隨團演出；14年後，他帶著FOCASA的夥伴重返舞台。對他而言，那一晚也為走過15年的FOCASA寫下重要的一頁。

2019年自雲門舞集退休後，林懷民與FOCASA合作，他說，FOCASA的團隊發展之路，其實與雲門曾經走過的歷程相互呼應，他在林智偉身上看到當年的自己，「只是林智偉比我更狠一點，也更勇敢一點。」

《幾米男孩的100次勇敢》原訂在香港藝術節演出4場迅速售罄，加開一場。5場共吸引逾8千名觀眾，成為本屆藝術節售票成績最亮眼的節目之一。香港觀眾演在社群上狂發好評：「林懷民把勇敢編進身體裡」、「結尾五月天的《倔將》真的很點題，那些努力過依然受挫的時刻，不必苛責自己，繼續保持勇敢，接納自己，擁抱世界就夠了。」

《幾米男孩的100次勇敢》去年在台南、高雄輪番演出，今年春節移師台中，加上香港場次，共逾40場全部完售，累計超過8萬名親子觀眾觀賞。FOCASA馬戲團宣布2026年將再展開台灣巡演。包括7/17-26台北表演藝術中心大劇院、8/7-16台北城市舞台、10/10-11澎湖演藝廳、10/24-25雲林演藝廳、11/7-8高雄文化中心至德堂、11/21-22台南演藝廳。

林懷民（左三）與FOCASA團隊在香港謝幕。圖／FOCASA提供
林懷民（左三）與FOCASA團隊在香港謝幕。圖／FOCASA提供

幾米 觀眾 五月天 林懷民 林青霞

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