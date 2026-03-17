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免費營養午餐北市餐標採最高規格 教育局證實：4月公布細項
台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，教育局也證實，營養午餐餐標預計採取公校最高規格去編列預算，菜色規格也盼能提升如大塊魚肉主食頻率增加等，至於私校則採「定額補助」方式，不強迫比照公校標案價格。
教育局主秘鍾德馨表示，不少家長會擔心免費營養午餐上路後品質會下降，經過討論，預算以「最高規格」的概念去思考，國小以70元、國中以75元作為基準，加上既有「3章1Q」有機蔬菜及米等每餐約17元既有補助都會維持不變，消除家長疑慮。
鍾德馨說，相關政策內容預計4月初會公布，目前還有一些細節問題仍需討論，包含菜色上會希望規格提升包含大塊魚肉出現頻率等，以及剩食過去多是由廠商收走給養豬戶但中央政策改變，未來如何處理、衍生費用也需與廠商溝通等，後續還會邀請廠商、學校討論細節與配套措施，確保政策完善。
至於私校餐費問題，鍾德馨說，私立學校的餐費結構與公立學校不同，預計採取定額補助形式，不會強制要求一定要採用公校的標案價格，而是尊重私校自主權，若私校原餐費較高則由補助加上原本機制去取得平衡。
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