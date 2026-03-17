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背影比正面更真實 陳廷晉「港都NPC」展75件「背影木雕」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《港都NPC－陳廷晉》展出75件〈群人〉系列背影木雕，為陳廷晉從日常觀察中取材，刻劃出眾生面貌。圖／高美館提供
《港都NPC－陳廷晉》展出75件〈群人〉系列背影木雕，為陳廷晉從日常觀察中取材，刻劃出眾生面貌。圖／高美館提供

「相較於正面形象，背影更貼近真實，也保留了尚未被定義的曖昧狀態。」藝術創作總是描繪人物的正面，但藝術家陳廷晉卻以「背影」作為創作的核心語彙，完成75件「背影木雕」。「港都NPC－陳廷晉」此刻正在高雄市立美術館KSpace高雄實驗場展出，邀請觀眾遊走於型態各異的人物背影，在凝視他人形象的同時也重新回望自身，展開一場關於自我與他者的對話。

踏入展間，迎接觀眾的是75件「群人」系列木雕。陳廷晉表示，創作時刻意抹去人物五官，以背影作為存在狀態的擬像。相較於正面形象，背影更貼近真實，也保留了尚未被定義的曖昧狀態，使觀者得以藉由熟悉的人物身形及圖像，投射各自的生命記憶，在眾生倒影中瞥見自己。展場也加入陳廷晉取材自日常觀察的小幅油畫，以生動筆觸紀錄街頭邂逅的無名身影，與雕塑相互映照。

而在另一展間，將進一步引領觀眾走進陳廷晉的內心世界，《自刻像》系列以自身形象為藍本向內挖掘，並衍生出數個子系列。《大頭系列》藉由頭盔符號探討扮演者與被扮演者之間的辯證關係。《影子系列》捕捉自身無法被他人完全理解、承接的幽微之處。此外，亦展出曾於高美館亮相的《忘遠近》系列新作──人物手持望遠鏡專心注視遠處，對身旁動靜毫無察覺，隱喻我們對親近之物的習慣性忽略，以及日常生活若即若離的微妙距離。

展名「港都NPC－陳廷晉」發想自電玩遊戲中「NPC（非玩家角色）」的概念，將城市比擬為一套持續運行的程式系統。陳廷晉認為，人們在日復一日的都市生活中宛如進入任務狀態──準時出現、完成動作並安靜離場。這些人物既是城市運轉的必要條件，卻也是被系統悄然消音的存在。

高美館表示，20年前，陳廷晉以〈工人漁婦〉立體創作在藝壇初試鋒芒，重塑南臺灣勞動者的形象進入大眾視野，放大逾兩公尺高的大型雕塑長年矗立於駁二藝術特區，成為高雄城市文化精神的代表性象徵；。20年後，藝術家帶領一群靜立於城市角落的「背影們」，展現更加深邃的創作視野與自我叩問，作品的人物型態也更趨多樣，透過多元身形語彙描繪當代都市的人生百態。

《港都NPC－陳廷晉》也加入陳廷晉取材自日常觀察的小幅油畫，以生動筆觸紀錄街頭邂逅的無名身影，與雕塑相互映照。圖／高美館提供
《港都NPC－陳廷晉》也加入陳廷晉取材自日常觀察的小幅油畫，以生動筆觸紀錄街頭邂逅的無名身影，與雕塑相互映照。圖／高美館提供

高美館 高雄市立美術館

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