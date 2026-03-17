四技二專技優保送放榜 分發228人錄取率9成2

115學年四技二專技優保送入學錄取結果公告，有19所科技校院及大學提供504個名額，247人上網完成登記志願者，經分發錄取228人，分發錄取率92.31%，較114學年提升。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，115學年四技二專技優保送入學招生，160個系科（組）或學程提供招生名額共504名，上午10時起公告分發錄取結果，並開放考生上網查詢結果。

115學年四技二專技優保送招生名額最多前3類別為機械、電子與商業，報名考生人數最多前3類為機械、電機及電子；上網完成登記志願者（參加統一分發人數）247人，經分發錄取228人。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均說，各錄取學校於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發錄取生須自行查詢錄取學校網站；分發錄取生須於25日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式報到，如果未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已完成報到錄取生除非在25日下午5時前，以書面申請向學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加115學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學入學等招生，違者取消錄取及入學資格。