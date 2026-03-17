快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

統測准考證18日寄發 7.1萬人報名創歷年新低

中央社／ 台北17日電

115學年度四技二專暨二技統一入學測驗准考證將於3月18日寄發， 四技二專報考人數6萬5802人、二技報考人數5766人，合計7萬1568人，創歷年新低。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，115學年度四技二專統一入學測驗訂於4月25日至26日舉行，115學年度二技統一入學測驗訂於4月26日舉行，准考證將於3月18日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊。

集體報名考生准考證將以包裹寄至原代辦報名學校，個別報名考生以掛號方式寄送至通訊地址；若於3月24日仍未收到准考證，集體報名考生請洽代辦報名學校，個別報名考生請電洽財團法人技專校院入學測驗中心基金會。

根據技專測驗中心資料顯示，115學年四技二專統測報考人數為6萬5802人，比114學年少509人；115學年二技統測報考人數為5766人，比114學年少524人；115學年統測合計報名人數7萬1568人，比114學年少1033人，創歷年新低。

技專測驗中心表示，4月15日將於網站公告考試地點等訊息，4月25日統一於考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，四技二專及二技公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。

統測試場全面開放使用冷氣，已申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放屬於服務措施，考試中若發生冷氣無法使用（如設備故障），將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求換試場、加分或延長考試時間等。

二專 四技

延伸閱讀

日檢3/16開放報名 今年起成績單加註國際標準等級對照

115年醫師中醫師高考等13類科 7月17日起登場

科技繁星招生2414個名額 考生至多填25志願

北市公告公立幼兒園教師甄選簡章 4月14日起報名

相關新聞

獨／北市免費營養午餐「餐標」本周拍版 擬採最高價、統一規格招標

台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格，由於第一年上路，仍比照過去由各校午餐供應委員會招標、討論菜色，由市府直接撥付預算給學校。業者樂觀其成但也提醒應建立物調機制，因應未來人事等成本增加。

免費營養午餐北市餐標採最高規格 教育局證實：4月公布細項

台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，教育局也證實，營養午餐餐標預計採取公校最高規格去編列預算，菜色規格也盼能提升如大塊魚肉主食頻率增加等，至於私校則採「定額補助」方式，不強迫比照公校標案價格。

背影比正面更真實 陳廷晉「港都NPC」展75件「背影木雕」

「相較於正面形象，背影更貼近真實，也保留了尚未被定義的曖昧狀態。」藝術創作總是描繪人物的正面，但藝術家陳廷晉卻以「背影」作為創作的核心語彙，完成75件「背影木雕」。「港都NPC－陳廷晉」此刻正在高雄市立美術館KSpace高雄實驗場展出，邀請觀眾遊走於型態各異的人物背影，在凝視他人形象的同時也重新回望自身，展開一場關於自我與他者的對話。

兼顧課業與音樂訓練　康橋學生樂團全國賽舞台奪多項特優

在「114學年度全國學生音樂比賽」北區決賽中，康橋國際學校多個校區學生樂團表現亮眼，秀岡、林口、青山及新竹校區皆在不同團體項目中獲得優等以上佳績。其中秀岡校區在高中管弦樂合奏、弦樂合奏與鋼琴五重奏榮獲

康軒文教攜手矽谷新創Kuse打造全臺首創「最懂老師」教育專屬AI平台

康軒文教與矽谷新創Kuse推出全臺首創的「最懂老師」教育專屬AI平台，將AI技術與在地教材相結合，助力臺灣教育向智慧備課邁進。教師可快速生成教學素材，大幅降低備課時間。

115年公費留學名額出爐補助調增 五大信賴產業學門先書審後面試

115年公費留學考試預定於6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日及6日舉行面試。教育部說明，今年預定錄取201名，包含一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。