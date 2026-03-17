統測准考證18日寄發 7.1萬人報名創歷年新低

115學年度四技二專暨二技統一入學測驗准考證將於3月18日寄發， 四技二專報考人數6萬5802人、二技報考人數5766人，合計7萬1568人，創歷年新低。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，115學年度四技二專統一入學測驗訂於4月25日至26日舉行，115學年度二技統一入學測驗訂於4月26日舉行，准考證將於3月18日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊。

集體報名考生准考證將以包裹寄至原代辦報名學校，個別報名考生以掛號方式寄送至通訊地址；若於3月24日仍未收到准考證，集體報名考生請洽代辦報名學校，個別報名考生請電洽財團法人技專校院入學測驗中心基金會。

根據技專測驗中心資料顯示，115學年四技二專統測報考人數為6萬5802人，比114學年少509人；115學年二技統測報考人數為5766人，比114學年少524人；115學年統測合計報名人數7萬1568人，比114學年少1033人，創歷年新低。

技專測驗中心表示，4月15日將於網站公告考試地點等訊息，4月25日統一於考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，四技二專及二技公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。

統測試場全面開放使用冷氣，已申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放屬於服務措施，考試中若發生冷氣無法使用（如設備故障），將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求換試場、加分或延長考試時間等。