快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／北市免費營養午餐「餐標」本周拍版 擬採最高價、統一規格招標

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格。報系資料照
台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格。報系資料照

台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格，由於第一年上路，仍比照過去由各校午餐供應委員會招標、討論菜色，由市府直接撥付預算給學校。業者樂觀其成但也提醒應建立物調機制，因應未來人事等成本增加。

據了解，教育局將在本周拍定免費營養午餐政策細節，外界最關心的餐標，考量到部分學校餐費較高，經討論後決議參考現階段公立學校最高餐費標準，國小預計一餐約70元、國中75元，加上中央相關補助一餐餐費可達80元以上，規格也將統一比照，也不鼓勵家長額外加價，以維持政策的公平性與統一性。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻表示，原則上營養午餐運作模式仍然不變，將由市府直接撥付預算給學校，由學校依現行模式有午餐委員會共同討論，招標廠商，若要採公立學校最高價補助，基本上應是最可行的方案，但有私校餐標通常較高，有學校一餐甚至就要100元，未來如何去規範或運行，也要充分和各界溝通。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，台北市各校餐標可以價差到10元，若能有統一的價格平整化對業者來說也樂觀其成，不過隨著人事、食材成本等會逐年抬高，未來政策上路後也要建立明確的物調機制，讓餐費可以適度考慮人事、物價、油電成本變動，才能確保午餐品質永續。

有業者也提醒，台北市午餐品質已是全國第一，未來營養午餐要怎麼做，市府都必須和業者討論、說明清楚，並明確在契約規範中納入，避免爭議發生，包含未來免費後剩食問題恐更佳嚴重，菜色上的規範、變化等也應納入考量。

營養午餐 教育局

延伸閱讀

北市國中小圖書更新換系統 借還書一度停擺

有責無權熬到退休 公校留不住校長

獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

相關新聞

獨／北市免費營養午餐「餐標」本周拍版 擬採最高價、統一規格招標

台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格，由於第一年上路，仍比照過去由各校午餐供應委員會招標、討論菜色，由市府直接撥付預算給學校。業者樂觀其成但也提醒應建立物調機制，因應未來人事等成本增加。

免費營養午餐北市餐標採最高規格 教育局證實：4月公布細項

台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，教育局也證實，營養午餐餐標預計採取公校最高規格去編列預算，菜色規格也盼能提升如大塊魚肉主食頻率增加等，至於私校則採「定額補助」方式，不強迫比照公校標案價格。

背影比正面更真實 陳廷晉「港都NPC」展75件「背影木雕」

「相較於正面形象，背影更貼近真實，也保留了尚未被定義的曖昧狀態。」藝術創作總是描繪人物的正面，但藝術家陳廷晉卻以「背影」作為創作的核心語彙，完成75件「背影木雕」。「港都NPC－陳廷晉」此刻正在高雄市立美術館KSpace高雄實驗場展出，邀請觀眾遊走於型態各異的人物背影，在凝視他人形象的同時也重新回望自身，展開一場關於自我與他者的對話。

兼顧課業與音樂訓練　康橋學生樂團全國賽舞台奪多項特優

在「114學年度全國學生音樂比賽」北區決賽中，康橋國際學校多個校區學生樂團表現亮眼，秀岡、林口、青山及新竹校區皆在不同團體項目中獲得優等以上佳績。其中秀岡校區在高中管弦樂合奏、弦樂合奏與鋼琴五重奏榮獲

康軒文教攜手矽谷新創Kuse打造全臺首創「最懂老師」教育專屬AI平台

康軒文教與矽谷新創Kuse推出全臺首創的「最懂老師」教育專屬AI平台，將AI技術與在地教材相結合，助力臺灣教育向智慧備課邁進。教師可快速生成教學素材，大幅降低備課時間。

115年公費留學名額出爐補助調增 五大信賴產業學門先書審後面試

115年公費留學考試預定於6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日及6日舉行面試。教育部說明，今年預定錄取201名，包含一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。