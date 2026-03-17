獨／北市免費營養午餐「餐標」本周拍版 擬採最高價、統一規格招標

台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格，由於第一年上路，仍比照過去由各校午餐供應委員會招標、討論菜色，由市府直接撥付預算給學校。業者樂觀其成但也提醒應建立物調機制，因應未來人事等成本增加。

據了解，教育局將在本周拍定免費營養午餐政策細節，外界最關心的餐標，考量到部分學校餐費較高，經討論後決議參考現階段公立學校最高餐費標準，國小預計一餐約70元、國中75元，加上中央相關補助一餐餐費可達80元以上，規格也將統一比照，也不鼓勵家長額外加價，以維持政策的公平性與統一性。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻表示，原則上營養午餐運作模式仍然不變，將由市府直接撥付預算給學校，由學校依現行模式有午餐委員會共同討論，招標廠商，若要採公立學校最高價補助，基本上應是最可行的方案，但有私校餐標通常較高，有學校一餐甚至就要100元，未來如何去規範或運行，也要充分和各界溝通。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，台北市各校餐標可以價差到10元，若能有統一的價格平整化對業者來說也樂觀其成，不過隨著人事、食材成本等會逐年抬高，未來政策上路後也要建立明確的物調機制，讓餐費可以適度考慮人事、物價、油電成本變動，才能確保午餐品質永續。

有業者也提醒，台北市午餐品質已是全國第一，未來營養午餐要怎麼做，市府都必須和業者討論、說明清楚，並明確在契約規範中納入，避免爭議發生，包含未來免費後剩食問題恐更佳嚴重，菜色上的規範、變化等也應納入考量。