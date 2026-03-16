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顛覆西方惡龍形象！故宮「龍」展巴黎吸14萬人次 館長親送文物返台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
法國凱布朗利博物館卡薩館長與故宮蕭宗煌院長一同欣賞正於故宮瓷器展間展出的青花雲龍紋天球瓶 。圖／故宮提供
法國凱布朗利博物館卡薩館長與故宮蕭宗煌院長一同欣賞正於故宮瓷器展間展出的青花雲龍紋天球瓶 。圖／故宮提供

故宮百年院慶第二檔赴外展—於法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦的「龍」展3月1日圓滿閉幕，館長艾曼紐爾·卡薩（Emmanuel Kasarhérou）親自護送國寶文物回台，今與故宮院長蕭宗煌召開記者會報告「龍」展成果。「龍」展開幕夜即大排長龍，103天展期共吸引14萬人次。

「龍」展透過故宮典藏書畫與器物中不斷出現的「龍」形象，以及深受歡迎的「走入畫中」數位展件等，展現傳說中的神獸對東亞文化圈數千年來深遠的影響，及其如何深入台灣民俗生活。

卡薩表示，「龍」展是5年來同一展廳內最受歡迎的一檔展覽，短短三個月的展期，其參觀人數超過了其他展期約4、5個月的展覽，最後一個月觀眾進場都須排隊2、3個小時。龍在西方文化中多為負面形象，本次故宮「龍」展向歐洲人展示截然不同的東方龍意象，深具文化交流意義。

蕭宗煌表示，凱布朗利博物館由法國前總統席哈克任內規劃成立，於2006年開館營運，今年2026年剛好是20週年院慶。該館成立之目的在建構一座全世界各民族多元文化藝術平等對話的平台，過去曾經在台灣辦理多項展覽，如2019年高雄市立美術館的「刺青—身之印」特展、國立故宮博物院南部院區的「法國凱布朗利博物館面具精品展」、2022年台南市美術館的「亞洲的地獄與幽魂」。「龍」展是繼2019年凱布朗利博物館在故宮南院舉辦「法國凱布朗利面具精品展」之後故宮的回饋展。

卡薩表示，本身為南島語系後代的他，與台灣淵源超過25年。凱布朗利博物館早自2006年開幕即與台灣展開交流，除了在法國舉辦台灣文化相關展覽外，亦收藏不少台灣相關作品。台灣對凱布朗利博物館意義重大，應該是全世界唯一一個在開館前就與館方展開合作接觸的國家。他希望能繼續延續凱布朗利博物館與故宮的合作關係，將展覽再帶來故宮北院或南院。

凱布朗利博物館除了今年底將於屏東辦理雕像展覽，也正與國家攝影文化中心洽談展覽合作中。卡薩表示，希望未來能促成將台灣原住民文化搬到巴黎，期待透過凱布朗利博物館這個平台，讓台法交流持續向未來邁進。

國立故宮博物院 法國 巴黎

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