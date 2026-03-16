兼顧課業與音樂訓練　康橋學生樂團全國賽舞台奪多項特優

康橋國際學校學生樂團參加「114學年度全國學生音樂比賽」北區決賽，多校區在管弦樂與室內樂項目中獲得特優與優等，其中秀岡管弦樂團連續多年獲特優，展現長期藝術教育成果。 圖／康橋國際學校 提供

在「114學年度全國學生音樂比賽」北區決賽中，康橋國際學校多個校區學生樂團表現亮眼，秀岡、林口、青山及新竹校區皆在不同團體項目中獲得優等以上佳績。其中秀岡校區在高中管弦樂合奏、弦樂合奏與鋼琴五重奏榮獲特優，林口校區高中管弦樂合奏亦摘下特優。校方表示，相關成果來自學生長期投入樂團練習與學校持續深耕藝術教育的累積。

對康橋學生而言，音樂比賽考驗的不只是演奏技巧，更是時間管理與自我要求的能力。康橋秀岡校區藝文中心主任江翠蓮表示，由於學生並非音樂班背景，平時仍須兼顧課業，因此樂團排練時間相對有限。

康橋秀岡校區學生張詠程在樂團排練中運用數位平台與錄音比對方式進行自我檢視，提升合奏效率並精進演奏細節。 圖／康橋國際學校 提供

「我們的挑戰在於，如何在有限的時間與課業壓力中，仍然維持高標準的演奏品質。」江翠蓮說。學校透過全年排練規畫與明確分工，使每一次排練都能有效累積成果。學生在課業與練習之間逐漸培養自律，也利用課間與課後時間持續練習，逐步建立團隊合奏的默契。

康橋秀岡校區學生鄭安妤表示，在管弦樂團學習過程中不僅提升演奏技巧，也培養傾聽與合作的能力。 圖／康橋國際學校 提供

在康橋的樂團文化中，學生也逐漸學會運用科技提升學習效率。擔任秀岡管弦樂團小提琴二部首席的12年級學生張詠程表示，他將樂團相關資訊整合到數位平台，使排練時間、曲目與通知能即時傳達，提升團隊溝通效率。

學生也逐漸建立起「自我回饋」的學習方式。張詠程會在排練時錄下演奏內容，並與老師提供的示範版本反覆比對。他說：「透過不斷聆聽自己與理想版本之間的差異，我們能更清楚理解音樂的細節與張力。」這種主動發現問題並持續修正的過程，也培養學生在團隊合作中的自我要求。

林口康橋管弦樂團及室內樂團全國賽捷報連連，中學管弦樂團更是連續四年蟬聯「全國特優」。 圖／康橋國際學校 提供

音樂教育的價值，往往體現在譜架之外。即將畢業的法國號學生鄭安妤分享，音樂原本是她抒發情緒的重要出口，但在樂團中，她學到更重要的是傾聽與支持。

康橋青山校區國小管樂團與弦樂團在全國學生音樂比賽北區決賽中獲得優等，展現學校從小培養學生音樂興趣與團隊合作的成果。 圖／康橋國際學校 提供

身為高年級學姊，她在排練中除了專注演奏，也會陪伴學弟妹面對比賽前的緊張情緒。「管弦樂團最重要的不是個人的聲音，而是彼此的融合，」鄭安妤說。當團員能互相傾聽、彼此支撐時，音樂才能真正產生感動。

校方表示，從幼兒園到高中，藝術始終是康橋教育的重要一環，希望學生即使未來未必從事音樂專業，仍能保有欣賞音樂的能力與文化素養。透過樂團與合奏訓練，學生不僅在各類音樂比賽中屢獲佳績，也在長期練習中培養自律與堅持，反映在課業表現與升學成果上同樣亮眼。學校認為，多元學習與學業發展並不衝突，反而能彼此促進，培養兼具素養與能力的學生。

康橋新竹校區國中弦樂四重奏在「114學年度全國學生音樂比賽」北區決賽中榮獲國中團體B組優等，展現學生長期樂團訓練累積的演奏實力。 圖／康橋國際學校 提供

【康橋國際學校114學年度全國學生音樂比賽北區決賽團體賽成績】

秀岡校區：

管弦樂合奏（高中職團體B組）：特優

弦樂合奏（高中職團體B組）：特優

鋼琴五重奏（高中職團體B組）：特優

木管五重奏（高中職團體B組）：優等

青山校區：

弦樂合奏（國小團體B組）：優等

管樂合奏（國小團體B組）：優等

新竹校區：

鋼琴三重奏（國中團體B組）：甲等

弦樂四重奏（國中團體B組）：優等

林口校區：

管弦樂合奏（高中職團體B組）：特優

木管五重奏（高中職團體B組）：優等

銅管五重奏（高中職團體B組）：優等

弦樂四重奏（高中職團體B組）：優等

管弦樂合奏（國小團體B組）：優等