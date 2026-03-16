康軒文教攜手矽谷新創Kuse打造全臺首創「最懂老師」教育專屬AI平台

隨著生成式AI浪潮興起，教育現場轉型成當務之急，臺灣教材與教學服務領導品牌康軒文教與美國矽谷AI新創公司Kuse深度合作，聯手推出專為臺灣教育現場量身打造的AI工具平台，將頂尖AI技術與在地教材深度結合，標誌著臺灣國中小教育跨入「智慧備課」新紀元。今天還舉辦教師團聚活動，展現成果。

過去教師使用通用型AI，常遇到生成內容不符合課綱、語意不貼合在地教學情境的痛點。「康軒x Kuse」平台核心優勢包括，1、精準對齊課綱，透過Kuse 的模組化技術，將康軒教材的課次內容與教學脈絡、教學重點進行結構化處理。2、教學情境優化，AI生成的內容不再是空泛的文字，而是能精準掌握臺灣國中小課程綱要的教學素材，並貼近教師實際授課的需求。

康軒文教與Kuse共同發展的教育AI功能模組，教師只需簡單操作，可快速生成教學講義、練習題、課堂活動設計等多元教學素材。康軒文教/提供

康軒文教指出，Kuse與康軒共同發展的教育AI功能模組，教師只需簡單操作，可快速生成教學講義、練習題、課堂活動設計等多元教學素材，降低備課時間與重複性工作，AI協助處理繁瑣任務，教師能將投入更多心力在學生關懷與創新教學。

為讓第一線教師搶先體驗，康軒文教透過臉書教師社群「我用iPad上課，你呢？」舉辦的第五屆教師團聚活動今天登場，展示康軒與Kuse的合作成果。活動現場吸引超過150位教師參與，透過實際操作平台功能，體驗AI在教學準備與課堂應用上的便利性。教師對其生成速度與內容品質感到驚艷，有不少教師表示，原本需要耗費數小時整理的活動構想，現在只需「幾秒鐘」生成，極大地減輕了教學行政與備課壓力。

康軒文教舉辦教師團聚活動，展示康軒與Kuse的合作成果。活動現場吸引超過150位教師參與，透過實際操作平台功能，體驗AI在教學準備與課堂應用上的便利性。康軒文教/提供

康軒文教總經理黃輝鐘表示，教育核心始終是學生的學習與成長，而科技的角色，在於協助教師把時間用在最重要的教學工作。康軒長期深耕臺灣中小學教材與教學服務。未來也會持續透過AI的發展，為教師打造更實用的教學工具，陪伴臺灣教育邁向智慧學習的新時代。