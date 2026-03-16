快訊

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

竹科變電所災情恐影響廠區？ 台積電回應了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

115年公費留學名額出爐補助調增 五大信賴產業學門先書審後面試

聯合報／ 記者李芯／即時報導
教育部115年試辦五大信賴產業學門公費留學考試方式由「先筆試後面試」改採「先書面審查後面試」。圖／聯合報系資料照片
教育部115年試辦五大信賴產業學門公費留學考試方式由「先筆試後面試」改採「先書面審查後面試」。圖／聯合報系資料照片

115年公費留學考試預定於6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日及6日舉行面試。教育部說明，今年預定錄取201名，包含一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/）。

教育部115年試辦五大信賴產業學門公費留學考試方式，由「先筆試後面試」改採「先書面審查後面試」，相關學門包括電資學群「人工智慧、資通訊技術與應用、網路通訊、資通訊安全、新興半導體」等5個學門提供40個名額；工程學群「材料科技、先進製造技術、能源工程、核子工程、造船工程、航太工程、飛行器定位與導控」等7個學門提供21個名額，共計提供61個錄取名額。

另外，教育部亦提高五大信賴產業學門錄取生學費及生活費補助額度，學費採總額上限，由現行3年9萬美元調增至12萬美元；生活費依留學所在國家/地區不同，最高擬調增至每年3萬美元。

教育部表示，考量世界各先進國家提供獎學金以及大學博士班入學申請多採書面審查而非筆試，115年試辦部分學門考試方式採先書面審查後面試。

另自116年起，公費留學考試將規畫全面改為先書面審查後面試。教育部指出，為求相關作業更為周延，國家教育研究院預定自115年3月16日至4月15日於線上公開徵求「公費留學新制書面審查與面試」意見，並於5月12日於國教院台北院區辦理實體公聽會，歡迎各界參與。

人工智慧 教育部 名額

延伸閱讀

115年醫師中醫師高考等13類科 7月17日起登場

外交小尖兵培訓3/16起報名　優秀學員可海外參訪

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

北市公告公立幼兒園教師甄選簡章 4月14日起報名

相關新聞

115年公費留學名額出爐補助調增 五大信賴產業學門先書審後面試

115年公費留學考試預定於6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日及6日舉行面試。教育部說明，今年預定錄取201名，包含一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/）。

重金挖角 明星高中校長 成私校招生光環

近年私校招生逆勢成長，許多私校積極強化招生布局，並延攬具有升學口碑的明星高中校長。繼建中、師大附中、成功高中校長相繼轉任私校之後，北一女中校長陳智源近期也提前申請退休，教育界盛傳他下一步將轉任知名私校，引發熱議。

台大每學期逾1500人請身心假國中小也要推動？台大、教育部回應了

為協助學生覺察情緒，於短期心理不適時平衡身心狀況，教育界近年推動身心調適假，111學年起有11所大學率先實施。其中，台灣大學從112學年起，每學期平均超過1500人請身心假，至於請身心假是否影響學生成績，台大表示尊重授課老師，教育部亦指為大學自主範疇。

WBC經典賽再掀全台棒球熱 在野黨提案修法留偏鄉師資納教練護理師

世界棒球經典賽（WBC）再掀全台棒球熱，如何留住偏遠地區師資及培訓再度掀起討論，民眾黨立法院黨團近期提出「偏遠地區學校教育發展條例」修正草案，放寬偏遠地區的久任獎金適用對象，從現行專聘教師、代理教師、專業輔導人員及社會工作人員，進一步擴大至教練及護理人員。

圖書借閱率下滑…網路方便是關鍵 師憂閱讀力退化

北市各級學校圖書館有大量藏書，借書率卻呈現下降走勢。教育局統計，國高中一一二學年借閱數均未超過二十萬人次，與國小一百五十四點二萬差距極大。老師分析，除學習壓力大，ＡＩ時代學生使用網路便利，但減少看書恐影響閱讀能力。

康軒文教攜手矽谷新創Kuse打造全臺首創「最懂老師」教育專屬AI平台

康軒文教與矽谷新創Kuse推出全臺首創的「最懂老師」教育專屬AI平台，將AI技術與在地教材相結合，助力臺灣教育向智慧備課邁進。教師可快速生成教學素材，大幅降低備課時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。