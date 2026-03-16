115年公費留學名額出爐補助調增 五大信賴產業學門先書審後面試

115年公費留學考試預定於6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日及6日舉行面試。教育部說明，今年預定錄取201名，包含一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/）。

教育部115年試辦五大信賴產業學門公費留學考試方式，由「先筆試後面試」改採「先書面審查後面試」，相關學門包括電資學群「人工智慧、資通訊技術與應用、網路通訊、資通訊安全、新興半導體」等5個學門提供40個名額；工程學群「材料科技、先進製造技術、能源工程、核子工程、造船工程、航太工程、飛行器定位與導控」等7個學門提供21個名額，共計提供61個錄取名額。

另外，教育部亦提高五大信賴產業學門錄取生學費及生活費補助額度，學費採總額上限，由現行3年9萬美元調增至12萬美元；生活費依留學所在國家/地區不同，最高擬調增至每年3萬美元。

教育部表示，考量世界各先進國家提供獎學金以及大學博士班入學申請多採書面審查而非筆試，115年試辦部分學門考試方式採先書面審查後面試。

另自116年起，公費留學考試將規畫全面改為先書面審查後面試。教育部指出，為求相關作業更為周延，國家教育研究院預定自115年3月16日至4月15日於線上公開徵求「公費留學新制書面審查與面試」意見，並於5月12日於國教院台北院區辦理實體公聽會，歡迎各界參與。