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串聯社造世代 文化部首次啟動「社造築夢培養皿」徵選社區營造提案

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部首次啟動「社造築夢培養皿」徵選獎勵，自即日起至5月15日受理申請，歡迎年滿18歲，有志投入社區營造的國人，以及已取得居留證的外籍人士踴躍提案。圖／文化部提供
文化部首次啟動「社造築夢培養皿」徵選獎勵，自即日起至5月15日受理申請，歡迎年滿18歲，有志投入社區營造的國人，以及已取得居留證的外籍人士踴躍提案。圖／文化部提供

為因應青壯年返鄉需求並促進社造工作世代銜接，文化部今年度首次啟動「社造築夢培養皿」徵選獎勵，自即日起至5月15日受理申請，歡迎年滿18歲，有志投入社區營造的國人，以及已取得居留證的外籍人士踴躍提案。

文化部表示，近年政府擴大鼓勵青年關心周遭公共事務，文化部社造相關獎補助計畫亦分別收到來自各領域和各年齡層的初次提案，部分提案雖尚未成熟，但從提案構想當中，可看見背後蘊含的強大動能與擴散潛力。為了銜接這些未來的社造生力軍，今年特別新增「社造築夢培養皿」獎勵辦法，透過輔導與搭接青年行動及社造達人平台，協助社造新手將初步構想，轉化為成熟可執行的行動方案，以利後續申請計畫落實推動。

「社造築夢培養皿」徵選由文化部主辦，並由國立新竹、彰化、台南及台東生活美學館共同承辦，第一階段將先徵選具創新力及在地性的社造議題，入選者即先給予1萬元獎勵金，各館再依據入選議題和需求規劃相關培力機制，透過績優社造青年或團隊加入陪伴及輔導，協助提案方向聚焦、強化執行策略後，再進行第二階段評選，通過後給予5萬元獎勵金，接續進行資源媒合及培力協作的輔導。文化部期待協助青年完善提案內容，找到投入地方文化或參與公共事務的方法，讓更多人願意一起關注台灣這片土地的美好，進而起身實踐。

文化部提醒，「社造築夢培養皿」採線上報名，提案者應於收件期間內，至文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/），填寫報名基本資料、提案內容規劃，並上傳簡章規定的文件。受理提案期間，各區生活美學館將分別舉辦徵件說明會，文化部相關社造計畫也會辦理培力工作坊，讓大家更了解社造工作，相關資訊可搜尋文化部所屬生活美學館官網或台灣社區通網站，歡迎符合資格者踴躍報名參加。

文化部 青年 外籍人士

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