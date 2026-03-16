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公費留學預定取201名 5大信賴產業改先書審後面試

中央社／ 台北16日電

115年公費留學考試預定6月下旬公告簡章，教育部今天表示，今年預定錄取201名；其中5大信賴產業學門公費留學考改採先書審後面試，並調高學費及生活費補助額度。

教育部今天發布新聞稿指出，115年公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/） ；7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日、6日舉行面試。

今年公費留學考試預定錄取201名，包含一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名、赴新南向國家公費生10名。

配合國家發展需求，鼓勵學生赴國外優秀大學攻讀5大信賴產業相關領域的博士學位，教育部規劃115年試辦5大信賴產業學門公費留學考試由「先筆試後面試」改採「先書面審查後面試」。

相關學門包括電資學群5學門提供40個名額；工程學群7個學門提供21個名額，共計61個錄取名額；另提高5大信賴產業學門錄取生學費及生活費補助額度，學費採總額上限，由現行3年9萬美元調增至12萬美元；生活費依留學所在國家或地區不同，最高擬調增至每年3萬美元。

教育部表示，考量世界各先進國家提供獎學金以及大學博士班入學申請多採書面審查而非筆試，115年試辦部分學門考試方式採先書面審查後面試；自116年起，公費留學考試將規劃全面改為先書面審查後面試。

為求相關作業更周延，國家教育研究院預定今年3月16日至4月15日於線上公開徵求「公費留學新制書面審查與面試」意見，並於5月12日於國教院台北院區辦理實體公聽會，蒐集各界意見。

教育部

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