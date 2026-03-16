鋼琴新秀張凱閔獨奏會 曲目聚焦靈魂自由

25歲鋼琴新秀張凱閔將舉行「幻想、夢境與永恆」音樂會，曲目凝聚近年對藝術深刻思考的張凱閔表示，曲目共通點在於「夢」，這些樂作都聚焦靈魂抽離自我，到達自由空間。

張凱閔目前就讀美國新英格蘭音樂學院 （NewEngland Conservatory），師事蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主鄧泰山。張凱閔曾以最年輕決賽選手之姿，在第21屆里茲國際鋼琴大賽（Leeds International PianoCompetition）獲第4獎及皇家利物浦愛樂協會獎（Royal Liverpool Philharmonic Society Award）。

張凱閔今年也將與台灣環球音樂古典發行首張專輯，持續朝音樂夢想前進。

曲目編排部分，張凱閔表示，上半場開頭以作曲家蕭邦細膩憂鬱「F小調圓舞曲」（Waltz in F minor, Op.70 No. 2）揭開序幕，如夢境開端，隨後接以氣勢磅礴「F小調幻想曲」（Fantasy in F minor, Op. 49）與作曲家史克里雅賓「第3號升F小調鋼琴奏鳴曲」（PianoSonata No. 3 in F-sharp minor, Op. 23），這兩首充滿強烈戲劇張力。

下半場將挑戰作曲家舒伯特「第21號降B大調鋼琴奏鳴曲」（Piano Sonata No. 21 in B-flat major, D. 960）的張凱閔表示，特別喜歡第2樂章，那是「欲哭無淚」的表達，不同於浪漫樂派常見大悲劇寫法，這是自省過程，讓自己更了解自己。篇幅雖很長，卻有讓人能舒服聽下去的魔力。

根據台灣創藝產業發展基金會發布新聞資料，這場獨奏會獲忠泰集團六義音樂代理的德國百年鋼琴品牌貝希斯坦（C. Bechstein）用琴支持。音樂會將於6月28日演出，地點在台北生技園區多功能廳。