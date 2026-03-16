李家同給鄭英耀公開信關切台灣教育環境 引發立委、學者共鳴

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「教育部長鄭英耀應設法強化大學基礎研究、改善升學制度、檢討學習歷程、重視教育程度差異與更關注學術研究！」學者李家同近日投書呼籲教育部長應更加關注上述議題；學者張瑞雄也回應說，教育部對相關議題疏於回應，不是民主社會的行政機關應有的態度。此事更引發藍委羅廷瑋、萬美玲等人響應，呼籲教育部能調整學習歷程檔案、簡化升學程序等訴求。

誠實不利學習歷程

清大榮譽教授李家同近日在報端撰文「對教育部長的期望」一文指出，台灣的教育應算是相當好的，但對於提升台灣教育環境，仍對教育部長仍有些期望：他希望能強化基礎研究的重要性，台灣的工程師在物理、化學、生物、數學上有深厚基礎，這些基礎也只有在大學才能養成，但從108課綱到大學都在刪減必修課，讓他相當擔心。

李家同提到，過去升學制度很簡單，現在的升學制度卻相當複雜：免試入學卻又要會考，且使用等級制，導致微小分數差距者多達千人；升大學又還有申請入學，只能填6個志願，對一般考生來說就像是拿前途在賭博；而高中職升學需要準備學習歷程檔案，但若學生「誠實」就很難準備這份文件，反而淪為形式主義。

偏鄉低分族群多

「台灣教育城鄉差距非常大！」李家同舉例，以會考來說，全國的英文和數學拿C的比例大約在三成左右；但在偏鄉國中，學生在英文和數學拿C的比例是卻高達七成，教育部應該公布「國中教育會考」的平均成績，讓各界更加關注此議題；最後則希望教育部長能夠責成頂尖大學關注學術研究，並提供具備國際高等教育競爭力的經費和資源補助。

北商榮譽講座教授張瑞雄也撰文回應指出，學習歷程的出發點或許良善，但反而導致中間一大群普通學生，只好花錢找補習班代為包裝，將真實的學習困境美化成動人的「自我探索」故事，這豈是教育應有的面貌？城鄉教育的落差，更是數十萬名孩子在教育機會上的系統性剝奪。

政府應勇於回應質疑

張瑞雄批評教育部，對於這些現象的沉默，一種是「好官自我為之」的官僚惰性，只要沒有立即的政治壓力，就任由批評在輿論中自然消退。另一種可能更糟糕，視這類批評為「書生之見」，認為學者躲在象牙塔裡不懂現實，教育政策另有其政治邏輯與利益考量，根本不需要與學術界對話。

「若是負責任的政府，面對學者質疑，應該公開回應、說明現行政策的理由、承諾將問題列入檢討議程。」張瑞雄批評，這三件事，無論哪一件都不需要特別的勇氣，但教育部卻都沒有作，這不是民主社會的行政機關應有的態度。

對上述議題，多位教育委員會立委也紛紛提出看法，將要求教育部具體回應改善。

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