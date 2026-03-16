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國教署補助偏鄉學校線上遠距英語教學 14所國中小、13位教師參與

聯合報／ 記者李芯／即時報導
雲林縣山內國小英語遠距課程師生即時互動，以科技跨越距離，為偏鄉英語課堂注入溫暖。圖／國教署提供
雲林縣山內國小英語遠距課程師生即時互動，以科技跨越距離，為偏鄉英語課堂注入溫暖。圖／國教署提供

為了讓孩子不因地理位置限制而影響學習英語的機會，教育部國教署108學年度起推動「英語課程遠距教學計畫」，遴選具備專業與熱忱的英語教師，透過線上遠距教學，陪伴偏遠地區學生穩定學習英語，114學年度共有14所國中小、259位學生及13位遠距教學教師參與計畫。教學過程中結合英語線上學習平台（Cool English）及多元數位教材，協助學校落實部定英語課程。

國教署指出，雲林縣山內國小以周全的教學規畫，讓遠距課堂成為孩子期待的學習時光。學校建立完善的課前準備、教學實施與評量流程，課堂中教師運用AI數位工具，結合遊戲化設計與正向回饋，靈活調整教學節奏，同時融入在地化、多模態教材與情感關懷。即使無法親赴校園，教師仍在特定節日親筆書寫卡片，讓孩子感受到螢幕另一端真實存在的關心與陪伴。

而在澎湖縣將澳國中，教師運用AI技術將課文轉化為生動的漫畫式視覺教材，作為閱讀理解的鷹架，協助學生掌握篇章重點。在單字教學中，結合貼近生活的例句與AI製作的情境短片，引導學生進行聽辨練習。課堂中，透過AI即時互動與簡要作答回饋，教師能即時掌握學生學習狀況，彈性調整教學策略。

國教署表示，「英語課程遠距教學計畫」推動至今已邁入第6年，在遠距教師用心設計、豐富多元的課程引導下，學生展現出更高的學習參與度與學習興趣，不僅能在課堂中快樂學習，也有學生主動參加英語相關競賽並獲得亮眼成績。

澎湖縣 偏鄉學校 國教署

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