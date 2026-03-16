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台科大發明專利成長49% 產學簽約金逾5.3億

中央社／ 記者許秩維台北16日電

經濟部智慧財產局近日公布114年專利申請統計，台科大表示，在國人發明專利百大的22校中，台科大以73件專利名列第4，比去年成長49%，產學合作簽約金額突破5.3億元。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，近年來台科大協同產業聚焦核心關鍵技術應用，布局高附加價值專利並推動商品化，114年產學合作簽約金額突破5.3億元，113年智財權收益達1.3億元，都創歷年新高，其中，專利包裹透過授權或讓與方式運用超過6000萬元。

在專利方面，台科大智財技轉中心表示，近年專利策略強調「重質不重量」，兼顧專利的可運用與延續性，而非單純追求件數，例如「鋼側撐挫屈束制構材」採非專屬授權，114年新增22次授權，累計達89次授權，權利金收入突破千萬元，顯示專利具穩定市場需求與長期應用價值。

台科大提到，目前學校已建立以發明專利為核心、輔以新型與設計專利的智財結構，對以技職教育為核心的台科大而言，專利數量並非單純的數字累積，更象徵學校的研發成果轉為獲保護、可應用的技術資產的比例持續提高，為後續技術移轉與產業合作奠定穩定基礎。

技職教育 布局 專利 台科大

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