圖書借閱率下滑…網路方便是關鍵 師憂閱讀力退化

北市各級學校圖書館有大量藏書，借書率卻呈現下降走勢。教育局統計，國高中一一二學年借閱數均未超過二十萬人次，與國小一百五十四點二萬差距極大。老師分析，除學習壓力大，ＡＩ時代學生使用網路便利，但減少看書恐影響閱讀能力。

北市教育局統計，國小一一二學年度借閱冊次雖然達三百零三點七萬冊次、借閱人次一百五十四點二萬人次，但到中學及高中則呈現雪崩下跌，國中圖書借閱冊次為二十七點一萬冊次、借閱人次一七點三萬人次；高中借閱冊次約二十四點七萬冊次、借閱人次約十三點四萬人。

有校長觀察，三Ｃ產品興盛，學生不太願意閱讀書籍大量文字，有問題只要上網搜尋就能找到答案，圖書館功能大概只剩自習，學生不太會到藏書區找資料。

也有老師指出，ＡＩ運用愈來愈方便，學生只要將題目丟進ＡＩ軟體就能有答案，卻也可能削弱學生思考、閱讀的能力，考試作答也會變慢，長遠而言並非好事，校園端應與市府思考合作，培養學生閱讀能力。

教育局表示，近三年各校購書預算總額逐年提升，將持續督導未達標學校編足經費，並每年補助六百萬餘元採購線上資料庫，因應學生數位學習需求；一一三學年起，也補助約一百三十萬元辦理讀報教育，並推動「世界書香日」線上活動，激發自主學習興趣。