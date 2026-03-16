聽新聞
0:00 / 0:00

圖書借閱率下滑…網路方便是關鍵 師憂閱讀力退化

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
國高中圖書館借閱人次，相比國小雪崩式下滑，老師曝AI時代來臨狀況恐更加嚴重。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國高中圖書館借閱人次，相比國小雪崩式下滑，老師曝AI時代來臨狀況恐更加嚴重。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市各級學校圖書館有大量藏書，借書率卻呈現下降走勢。教育局統計，國高中一一二學年借閱數均未超過二十萬人次，與國小一百五十四點二萬差距極大。老師分析，除學習壓力大，ＡＩ時代學生使用網路便利，但減少看書恐影響閱讀能力。

北市教育局統計，國小一一二學年度借閱冊次雖然達三百零三點七萬冊次、借閱人次一百五十四點二萬人次，但到中學及高中則呈現雪崩下跌，國中圖書借閱冊次為二十七點一萬冊次、借閱人次一七點三萬人次；高中借閱冊次約二十四點七萬冊次、借閱人次約十三點四萬人。

有校長觀察，三Ｃ產品興盛，學生不太願意閱讀書籍大量文字，有問題只要上網搜尋就能找到答案，圖書館功能大概只剩自習，學生不太會到藏書區找資料。

也有老師指出，ＡＩ運用愈來愈方便，學生只要將題目丟進ＡＩ軟體就能有答案，卻也可能削弱學生思考、閱讀的能力，考試作答也會變慢，長遠而言並非好事，校園端應與市府思考合作，培養學生閱讀能力。

教育局表示，近三年各校購書預算總額逐年提升，將持續督導未達標學校編足經費，並每年補助六百萬餘元採購線上資料庫，因應學生數位學習需求；一一三學年起，也補助約一百三十萬元辦理讀報教育，並推動「世界書香日」線上活動，激發自主學習興趣。

網路 北市 自主學習

延伸閱讀

北市國高中借閱人次雪崩式下滑 師曝AI「予取予求」讓學生閱讀退化

留住學子 南投縣內升學 祭10萬獎學金

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

強化科學教育量能 國教署挹注逾2千萬補助59校

相關新聞

重金挖角 明星高中校長 成私校招生光環

近年私校招生逆勢成長，許多私校積極強化招生布局，並延攬具有升學口碑的明星高中校長。繼建中、師大附中、成功高中校長相繼轉任私校之後，北一女中校長陳智源近期也提前申請退休，教育界盛傳他下一步將轉任知名私校，引發熱議。

北市國中小圖書更新換系統 借還書一度停擺

北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成，傳因撤換廠商一開始拒交接，導致新系統遲未上線，許多學校無法借還書，要還的書堆積如山，小校改手抄資料借書，校方急跳腳；教育局回應，目前系統已恢復並開放使用。

圖書借閱率下滑…網路方便是關鍵 師憂閱讀力退化

北市各級學校圖書館有大量藏書，借書率卻呈現下降走勢。教育局統計，國高中一一二學年借閱數均未超過二十萬人次，與國小一百五十四點二萬差距極大。老師分析，除學習壓力大，ＡＩ時代學生使用網路便利，但減少看書恐影響閱讀能力。

WBC經典賽再掀全台棒球熱 在野黨提案修法留偏鄉師資納教練護理師

世界棒球經典賽（WBC）再掀全台棒球熱，如何留住偏遠地區師資及培訓再度掀起討論，民眾黨立法院黨團近期提出「偏遠地區學校教育發展條例」修正草案，放寬偏遠地區的久任獎金適用對象，從現行專聘教師、代理教師、專業輔導人員及社會工作人員，進一步擴大至教練及護理人員。

台大每學期逾1500人請身心假國中小也要推動？台大、教育部回應了

為協助學生覺察情緒，於短期心理不適時平衡身心狀況，教育界近年推動身心調適假，111學年起有11所大學率先實施。其中，台灣大學從112學年起，每學期平均超過1500人請身心假，至於請身心假是否影響學生成績，台大表示尊重授課老師，教育部亦指為大學自主範疇。

有責無權熬到退休 公校留不住校長

私校招生熱絡，不少學校頻頻向公校校長招手。一名從北市公校轉任私校的校長直言，轉任私校的原因不僅是薪資待遇，更在於長年身處公校行政體系，感受到「有責無權」的困境，許多教育理想難以落實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。