重金挖角 明星高中校長 成私校招生光環

近年私校招生逆勢成長，許多私校積極強化招生布局，並延攬具有升學口碑的明星高中校長。繼建中、師大附中、成功高中校長相繼轉任私校之後，北一女中校長陳智源近期也提前申請退休，教育界盛傳他下一步將轉任知名私校，引發熱議。

近年來，台北市公立高中校長轉任私校的案例增加。包括建國中學前校長徐建國轉任衛理女中；中山女高前校長吳麗卿轉任泰北國際雙語學校；成功高中前校長孫明峯轉任薇閣高中；師大附中前校長王淑麗去年出任私立復興實驗高級中學校長；原和平高中校長溫宥基也在去年轉任康橋高中秀岡校區校長。

針對轉任私校傳聞，陳智源回應，明年起公立學校教職員退休指標將調升至八五制，且需年滿五十五歲才能退休，他今年五十三歲，若等到明年任期屆滿，將不符退休資格，因而提前一年退休。他也坦言，確實有私校和外部單位提出邀約，他還在評估，現階段仍以北一女校務為主。

北市不少知名國中小校長同樣成為私校延攬對象，進一步觀察，被延攬的對象，多介於五十至六十歲之間的公校校長。一名教育界人士分析，這個階段的校長既有辦學經驗又仍保有充沛精力，成為私校董事會鎖定的重要族群。

「明星高中校長的光環很吃香」，熟悉教育界人士指出，對部分家長而言，孩子考不進明星高中，但也可以選擇由名校校長轉任領軍的私校。私校董事會正是看中這樣的「品牌效應」，希望能為學校形象與招生加分。他直言，「私校不是只有理念就好，必須要有辦學特色，或校長具備足夠的知名度與號召力；空有理念卻招不到學生，一切都是空談。」

至於私校的延攬策略，主要祭出兩大誘因：「薪資待遇」與「辦學空間」。公校校長退休轉任私校，可同時領月退加上私校月薪，雙薪月收入推估可達約卅萬元，此外，私校在課程設計、招生策略與校務管理上有較高自主性，這對不少資深校長具有高吸引力。

前台北市教育局長曾燦金指出，私校多由董事會決策，校長在課程設計、人事運用與校務發展上擁有較大彈性。不過他提醒，私校董事會對績效與招生的要求往往更高，辦學壓力不小，校長選擇轉任，多半也是希望在新的環境中嘗試不同的辦學方式，不只是為了高薪。