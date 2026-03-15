台大每學期逾1500人請身心假國中小也要推動？台大、教育部回應了
為協助學生覺察情緒，於短期心理不適時平衡身心狀況，教育界近年推動身心調適假，111學年起有11所大學率先實施。其中，台灣大學從112學年起，每學期平均超過1500人請身心假，至於請身心假是否影響學生成績，台大表示尊重授課老師，教育部亦指為大學自主範疇。
根據教育部統計，截至114學年度上學期為止，全台共135所公私立大專校院實施身心調適假，占比超過九成五，其餘學校正在研擬中。另據統計，台大從112學年第一學期推動身心假起，每學期平均有1537.4人次請身心假，每月平均384.35人次。
台大說明，學生若第2次申請或累計達2日以上，請假系統將自動通知學務處學輔中心及心輔中心，校方會主動寄送關懷信並邀請晤談，並根據學生需求提供諮詢或轉介資源，系統也會通知導師，以便導師進一步關懷。
至於身心假是否影響學生成績，台大表示，學生請身心假僅規範請假程序，並未涉及成績計算，課程成績評量標準則由授課教師依教學需求訂定，尊重授課老師，希望能透過這種做法兼顧教學自主與學生身心健康。
教育部113年2月5日頒布「大專校院身心調適假參考指引」，教育部表示，各大專校院在大學自主前提下，以學生最佳利益為考量設置身心調適假，成績評定屬於大學自主範疇，由各校自行決定缺席是否要扣出席成績。而設置身心調適假時，應與各利害關係人妥為溝通後設立，並透過相關會議及法制程序後實施。
現階段國中小是否也將推動身心假？教育部表示，國教署已針對高中學校辦理經驗，持續與各地方政府、國中小教育階段校長、教師及家長團體代表等充分溝通、蒐集意見，後續等待各界凝聚共識，審慎評估相關配套措施可行性，再來研議推動方式。
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