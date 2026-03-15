陳芯宜「雲在兩千米」 奪盧森堡城市電影節沉浸式競賽最大獎
盧森堡城市電影節於當地時間14日、台灣時間今（15）日揭曉本屆得獎名單，台灣導演陳芯宜VR作品《雲在兩千米》榮獲沉浸式競賽單元（Immersive Pavilion）最高榮譽「最佳沉浸式體驗獎」（Best Immersive Experience）。繼2023年河床劇團藝術總監郭文泰的VR作品《遺留》於同單元獲得大獎後，台灣作品再度奪下影展最高榮譽。
《雲在兩千米》改編自吳明益小說《苦雨之地》中的同名短篇，於2025年威尼斯影展沉浸式單元獲得「最佳沉浸體驗大獎」。陳芯宜於3月5日出席影展開幕暨「Immersive Day」沉浸式產業日活動，分享《雲在兩千米》創作歷程，作家吳明益文字對她的啟發。同時也談及新媒體技術實驗過程中所面臨的瓶頸與突破，並回顧自己從劇場創作出發，歷經劇情片與紀錄片創作，進而發展至累積3部VR作品的藝術探索過程及創作理念。
●《雲在兩千米》及河床劇團藝術總監郭文泰VR三部曲，目前在盧森堡現代美術館展出，展期至3月22日。更多資訊請參考盧森堡城市電影節官網（https://www.luxfilmfest.lu/immersive-pavilion-2026/）。
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