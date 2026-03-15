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WBC經典賽再掀全台棒球熱 在野黨提案修法留偏鄉師資納教練護理師

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
偏鄉學校長期處於生活條件不便、教育資源不足、職涯發展受限劣勢中，教師一人需身兼多職，不僅教學壓力大，連專業養成都受到限制。示意圖。圖／聯合報系資料照片
偏鄉學校長期處於生活條件不便、教育資源不足、職涯發展受限劣勢中，教師一人需身兼多職，不僅教學壓力大，連專業養成都受到限制。示意圖。圖／聯合報系資料照片

世界棒球經典賽（WBC）再掀全台棒球熱，如何留住偏遠地區師資及培訓再度掀起討論，民眾黨立法院黨團近期提出「偏遠地區學校教育發展條例」修正草案，放寬偏遠地區的久任獎金適用對象，從現行專聘教師、代理教師、專業輔導人員及社會工作人員，進一步擴大至教練及護理人員。

此外，國民黨立委盧縣一、民進黨立委郭昱晴也有相關提案，均增列偏遠地區久任獎金適用對象從護理師、護士到具備合格證書的代理教師不等。

現行偏遠地區學校教育發展條例明定，偏遠地區學校校長、教師，依照教師待遇條例給與鼓勵久任獎金及其他激勵措施；獎金發給對象、類別、條件、程序及其他相關事項辦法，中央主管機關擬訂報行政院核定。偏遠地區學校專聘教師、代理教師、專業輔導人員、社會工作人員，準用前項規定給與鼓勵久任獎金及其他激勵措施。

民眾黨立法院黨團近期提出修法，針對鼓勵久任獎金及其他激勵措施，增列適用對象至教練及護理人員。此外，草案也規定條文自修法生效前後，教練、護理人員在同一學校連續實際服務年資得予併計，就其持續服務的客觀事實予以完整評價，避免僅因法規修正時點不同而中斷年資計算，導致不合理的差別待遇。

民眾黨團在提案說明指出，偏遠地區學校因為地理環境 、交通條件及生活機能等限制，長期面臨人力留任不易的結構性問題，其中教練及護理人員長期承擔學生安全、健康照護及校園運作等重要職責，實務上同樣面臨人力流失與久任困難，然而現行規定並未將其納入久任獎金適用對象，因此提出修法以強化留任誘因。

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，偏鄉學校長期面臨人力與資源不足的困境，偏遠地區學校教育發展條例設有「鼓勵久任獎金」，鼓勵校長、教師、專聘教師、代理教師、專業輔導人員及社會工作人員長期留任偏鄉服務，然而現行制度卻也遺漏教練及護理人員。

邱慧洳說明，教育強調「德、智、體、群、美」五育均衡發展，教練不只帶領學生訓練與比賽，更是陪伴孩子們成長的關鍵，如果當教練逐漸流失，誰來重視孩子的體育發展？潛在的運動國手誰來發掘？體育署都已經升格為「運動部」，為何偏鄉教練的久任權益原地踏步？

邱慧洳說，護理人員同樣負責學生健康照護、緊急處置及健康教育，屬於孩子安心、健康成長不可或缺的一環，當制度鼓勵大家「留下來」，卻沒有獲得同等保障，公平與合理性自然受到質疑，偏鄉教育的穩定與延續不只仰賴教師，同時也需要每一位守護孩子的人，「補上制度的缺口，讓努力不被忽視，正是這次修法最重要的堅持。」

郭昱晴 盧縣一 代理教師

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