快訊

更健康的關鍵在搭配 營養師推薦No1.的燕麥種類及最佳吃法

經典賽／伊藤大海遭重擊！委內瑞拉6局上轟逆轉3分彈 7：5領先日本

校長挖角／私校辦學彈性誘人 公校校長熬到退休就轉任

聽新聞
0:00 / 0:00

校園救護升級 三合一急救甦醒器到位

中央社／ 台北15日電

提升校園緊急救護能力，教育部近5年累計補助全國逾千校，例如添購三合一急救甦醒器、全面補充急救箱基本敷料及止血用品等，縮短急救處置時間，為師生爭取寶貴的救援時機。

建構安全韌性校園，強化校園健康管理及急救設備是關鍵，位於高雄市的鼓岩國小購置新型三合一急救甦醒器，作為提升急救效率的重要設備，有助縮短急救處置時間，為突發狀況下患者爭取寶貴的救援時機。

鼓岩國小還另外配置攜帶式氧氣組，可即時提供氧氣支援，迅速因應窒息或低氧等緊急情況，降低患者風險，特別適用於校內緊急救護需求。

鼓岩國小並非唯一強化急救設備的學校，根據教育部國民及學前教育署統計，近5年累計補助全國1244所國民中小學，總經費達新台幣7312萬元，協助學校完備健康中心設施，確保在突發意外事件發生時能即時處置。

國教署今天透過新聞稿說明，依據學校衛生法規定，學校應建立學生健康管理制度，妥善處理學生及教職員工緊急傷病。校園為學生長時間學習與活動的重要場域，無論日常課程、體育活動或校園生活，皆可能面臨突發健康事件或意外傷害風險。

國教署表示，每年依「補助國民中小學充實健康中心設備要點」，以偏鄉學校優先，補助學校更新學生健康資訊管理設備，添購保健與傷病處理的急救相關器材及健康檢查常用設備，協助校園在緊急事故發生時把握黃金救援時間，降低傷害程度，提升整體安全防護能力。

三合一急救甦醒器成為近年校園緊急救護能力「新寵兒」，除了鼓岩國小選擇添購，新北市海山國小也增購。校方表示，這個設備可協助護理人員於特殊疾病學生緊急傷病處置時，提供更即時且專業救護支援。

位於南投縣的麒麟國小則購置抽氣式骨折固定組，於緊急情況下可迅速固定受傷肢體，避免搬運過程造成二次傷害，設備操作簡便且輕便易攜帶，教師及護理人員可快速處置，並適用於戶外教學或大型活動現場，有助提升校外活動安全防護。

國教署 健康管理 校園

延伸閱讀

變「暖」了…國教署補助4.4億元 助公幼改善教學環境

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

教部補助18校法律系所 推法治教育宣導反詐騙

強化科學教育量能 國教署挹注逾2千萬補助59校

相關新聞

WBC經典賽再掀全台棒球熱 在野黨提案修法留偏鄉師資納教練護理師

世界棒球經典賽（WBC）再掀全台棒球熱，如何留住偏遠地區師資及培訓再度掀起討論，民眾黨立法院黨團近期提出「偏遠地區學校教育發展條例」修正草案，放寬偏遠地區的久任獎金適用對象，從現行專聘教師、代理教師、專業輔導人員及社會工作人員，進一步擴大至教練及護理人員。

校長挖角／私校辦學彈性誘人 公校校長熬到退休就轉任

在「行政大逃亡」與「師資荒」夾擊下，校園辦學環境日益艱困，教育現場也面臨「校長荒」隱憂。近年私校頻頻高薪挖角，不少校長提前退休轉戰私校，這股校長挖角潮，也凸顯公立教育體制辦學環境的制度困境。聯合報數位版採訪兩名從公校轉任私校的校長，深入解析公校為何留不住優秀校長，以及他們面臨的掙扎及選擇背後的故事。

台灣傑出女科學家獎得主 「研究數據和預期不同才有趣」

由台灣萊雅和「吳健雄學術基金會」主辦的第19屆「台灣傑出女科學家獎」今天揭曉，台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬榮獲最高榮譽「傑出獎」。她致詞時鼓勵新一代科學學生不要怕挫折，當發現研究所得數據和預期不同，才是有趣未知的開始。

棄台積電！傑出女科學家新秀獎得主「找讓眼睛發光的東西」

第19屆台灣傑出女科學家獎今天頒獎，今年都是醫學類獲獎，其中新秀獎得主、台大藥學系暨研究所助理教授程吉安曾是台積電工程師，但坦言「當時眼睛沒光」。後來她毅然放下高薪擁抱熱愛的藥學，終於發光發亮，也鼓勵大家「去找讓自己眼睛發光的東西」。

第19屆台灣傑出女科學家獎揭曉 張智芬獲最高榮譽

為表揚女性科學家在科研領域的卓越表現，「台灣傑出女科學家獎」今天公布2026年第19屆得主。最高榮譽「傑出獎」由台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬獲得；鼓勵潛力新秀的「新秀獎」則由台灣大學藥學系助理教授程吉安、陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙獲頒；此外，鼓勵女性博士生投入科研的「孟粹珠獎學金」由中山大學生物科學系博士班學生陳叡怡獲得。

校長挖角／北一女校長轉私校？明星高中校長成招生王牌

少子化風潮之下，私校為招生頻出奇招，甚至重金挖角公立明星高中校長。北一女校長陳智源日前申請提前退休，外傳將轉任私校，引發教育界熱議。私校為搶攻招生市場，紛紛鎖定建中、師大附中、中山女高等明星高中校長，這波挖角潮為何愈演愈烈？除了「雙薪」豐厚待遇，更令校長心動的，其實是這個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。