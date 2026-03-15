校園救護升級 三合一急救甦醒器到位

提升校園緊急救護能力，教育部近5年累計補助全國逾千校，例如添購三合一急救甦醒器、全面補充急救箱基本敷料及止血用品等，縮短急救處置時間，為師生爭取寶貴的救援時機。

建構安全韌性校園，強化校園健康管理及急救設備是關鍵，位於高雄市的鼓岩國小購置新型三合一急救甦醒器，作為提升急救效率的重要設備，有助縮短急救處置時間，為突發狀況下患者爭取寶貴的救援時機。

鼓岩國小還另外配置攜帶式氧氣組，可即時提供氧氣支援，迅速因應窒息或低氧等緊急情況，降低患者風險，特別適用於校內緊急救護需求。

鼓岩國小並非唯一強化急救設備的學校，根據教育部國民及學前教育署統計，近5年累計補助全國1244所國民中小學，總經費達新台幣7312萬元，協助學校完備健康中心設施，確保在突發意外事件發生時能即時處置。

國教署今天透過新聞稿說明，依據學校衛生法規定，學校應建立學生健康管理制度，妥善處理學生及教職員工緊急傷病。校園為學生長時間學習與活動的重要場域，無論日常課程、體育活動或校園生活，皆可能面臨突發健康事件或意外傷害風險。

國教署表示，每年依「補助國民中小學充實健康中心設備要點」，以偏鄉學校優先，補助學校更新學生健康資訊管理設備，添購保健與傷病處理的急救相關器材及健康檢查常用設備，協助校園在緊急事故發生時把握黃金救援時間，降低傷害程度，提升整體安全防護能力。

三合一急救甦醒器成為近年校園緊急救護能力「新寵兒」，除了鼓岩國小選擇添購，新北市海山國小也增購。校方表示，這個設備可協助護理人員於特殊疾病學生緊急傷病處置時，提供更即時且專業救護支援。

位於南投縣的麒麟國小則購置抽氣式骨折固定組，於緊急情況下可迅速固定受傷肢體，避免搬運過程造成二次傷害，設備操作簡便且輕便易攜帶，教師及護理人員可快速處置，並適用於戶外教學或大型活動現場，有助提升校外活動安全防護。