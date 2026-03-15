棄高薪 她在藥學找回發光人生

第十九屆台灣傑出女科學家獎昨頒獎，今年都是醫學類獲獎。其中新秀獎得主之一、台大藥學系暨研究所助理教授程吉安曾是台積電工程師，但坦言「當時眼睛沒光」。後來她毅然放下高薪擁抱熱愛的藥學，終於發光發亮，也鼓勵大家「去找讓自己眼睛發光的東西。」

台灣傑出女科學家獎由台灣萊雅與吳健雄學術基金會共同創立。本屆另一新秀獎獲獎人為陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙，傑出獎則由台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬榮獲，另「孟粹珠獎學金」由中山大學生物科學系博士班陳叡怡獲得。

程吉安台大化學系、化學研究所畢業，就讀碩士時加入中研院研究團隊，研究能作為生物顯影材料的「螢光奈米鑽石」，引發對奈米應用興趣。之後她依循「讀台大後出國」的標準人生軌道，赴美讀化學博士，但越讀越覺得沒那麼有興趣，開始懷疑「我是否要遵守這軌道？」

辭台積電工作 重返學術之路

「你要選擇曠野，還是軌道？」程吉安說想問年輕學子，當時也這麼自問。她覺得對真正所愛還沒探索夠，不想再走在軌道。但她也同時勉勵新一代，做重大選擇前，一定要先確定手中有哪些籌碼，像她在與父母隔海家庭會議後決定停學，但已獲聘台積電工程師。

然而當上人人稱羨的台積電工程師，又是在可以正常上下班的Ｒ＆Ｄ部門（研發部），她並不快樂，「我眼睛沒光」。一個月後，她決定辭職，父母也支持。程吉安就此加入專利事務所兩年，也工作得很快樂。

人生再度轉彎。程吉安說，一天學長告訴她，當年她在中研院研究「螢光奈米鑽石」的論文上了國際期刊，讓她感到這可能是個訊息，要她再回學術界嘗試一次。程吉安於是赴美念藥學博士，回台後進入台大任教。

程吉安說，她後來加入biomarker（生物標記）領域，是因想創造用血液檢測子宮頸疾病、免於侵入性抹片的天真動機。雖然後來沒做出來，但率領實驗室建立的首套胞外體功能轉譯平台，成功應用於癌症臨床診斷，躍登國際期刊封面，也造福不少病患。

勉學子「成功是挫折後的偶然」

如今再看當年棄台積電朝學術，程吉安說，雖然業界薪水較高，但她認為追求讓自己眼睛發光的東西更重要。她鼓勵年輕學生別怕挫折，像她也曾不斷失敗，重點是再站起來時，能獲得很大成就感，「每個安排都是最好的安排，成功是在不斷挫折後的偶然。」

至於張智芬研究核心聚焦於核苷酸、ＤＮＡ修復，以及粒線體在細胞壓力與老化過程中的品質監控角色。她致詞時鼓勵新一代科學學生不要怕挫折，當發現研究所得數據和預期不同，才是有趣未知的開始。

袁維謙研究如何保持促癌基因與抑癌基因的平衡，主要重點放在肝臟。她發現肝細胞、膽管細胞受傷時會互相轉化，幫助對方修復，可說肝膽相「罩」，也成功發現如何去掉兩者間阻礙，讓互助更順暢。袁維謙鼓勵學生都要愛問問題、願意觀察嘗試，「科學家都是愛問問題的普通人」。之前她曾拿下孟粹珠獎學金，如今再獲新秀獎直說不可思議，「我要跟當時的自己說堅持下去，曾經覺得的障礙，再回過頭都已不是障礙。」