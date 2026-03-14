數感盃競賽報名創新高 AI共創正負號變武俠對決

數感實驗室主辦的第8屆「數感盃創作競賽」，有1910件作品報名，參與規模創新高；今年以AI共創為主軸，有學生發揮創意，將正負號化為武俠世界中正邪對決的意象。

由數感實驗室主辦的「數感盃創作競賽」，鼓勵學生以詩與圖像等多元形式，表達對數學的理解。第8屆數感盃競賽由數感實驗室與RC教育基金會共同發起，今天在台灣科學教育館舉行頒獎典禮，並結合館方「國際數學日」活動，設置體驗攤位。

主辦單位發布新聞稿指出，本屆「數感盃創作競賽」收到1910件作品，比去年增加近800件，參與規模創歷年新高；此次競賽以AI共創為主軸，並首度結合Google Gemini，讓學生在生成式AI協助下創作，為數學學習開啟更多可能。

獲國中7年級組金獎的嘉義市大業實驗中學學生江秉恩分享，作品「絕對值的武林」以數學中的絕對值為靈感，把正負號化為武俠世界中正邪對決意象；起初AI生成的內容太工整，和自己想像中的江湖感差距很大，後來選擇先寫下詩句與設定，再請AI協助補上劍氣與畫面效果。

國小中年級組金獎得主、台東縣東海國小學生林宥衡提到，作品「回到幸福原點的飛行」靈感，來自擔任飛行員的爸爸，他用數學寫下對家人的牽掛，例如起飛是起點、轉彎形成銳角，自己等待爸爸平安返家的不安，像乘法一樣愈變愈大，直到爸爸回家後，才像除法一樣慢慢變小。

數感實驗室共同創辦人賴以威表示，本屆競賽最珍貴的地方，不只是學生使用AI，而是能看見孩子如何透過與AI互動，整理並表達自己的想法，而非單純依賴AI告訴自己什麼是好、什麼是不好，同時更清楚看見人機協作在創作中的可能。