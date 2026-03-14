快訊

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

聽新聞
0:00 / 0:00

數感盃競賽報名創新高 AI共創正負號變武俠對決

中央社／ 台北14日電

數感實驗室主辦的第8屆「數感盃創作競賽」，有1910件作品報名，參與規模創新高；今年以AI共創為主軸，有學生發揮創意，將正負號化為武俠世界中正邪對決的意象。

由數感實驗室主辦的「數感盃創作競賽」，鼓勵學生以詩與圖像等多元形式，表達對數學的理解。第8屆數感盃競賽由數感實驗室與RC教育基金會共同發起，今天在台灣科學教育館舉行頒獎典禮，並結合館方「國際數學日」活動，設置體驗攤位。

主辦單位發布新聞稿指出，本屆「數感盃創作競賽」收到1910件作品，比去年增加近800件，參與規模創歷年新高；此次競賽以AI共創為主軸，並首度結合Google Gemini，讓學生在生成式AI協助下創作，為數學學習開啟更多可能。

獲國中7年級組金獎的嘉義市大業實驗中學學生江秉恩分享，作品「絕對值的武林」以數學中的絕對值為靈感，把正負號化為武俠世界中正邪對決意象；起初AI生成的內容太工整，和自己想像中的江湖感差距很大，後來選擇先寫下詩句與設定，再請AI協助補上劍氣與畫面效果。

國小中年級組金獎得主、台東縣東海國小學生林宥衡提到，作品「回到幸福原點的飛行」靈感，來自擔任飛行員的爸爸，他用數學寫下對家人的牽掛，例如起飛是起點、轉彎形成銳角，自己等待爸爸平安返家的不安，像乘法一樣愈變愈大，直到爸爸回家後，才像除法一樣慢慢變小。

數感實驗室共同創辦人賴以威表示，本屆競賽最珍貴的地方，不只是學生使用AI，而是能看見孩子如何透過與AI互動，整理並表達自己的想法，而非單純依賴AI告訴自己什麼是好、什麼是不好，同時更清楚看見人機協作在創作中的可能。

數感實驗室 數學 AI

延伸閱讀

產官學攜手育才！第 18 屆徐有庠盃支持高中生前進世界舞台

創作能量奔放 弘光科大與沙鹿深波圖書館合辦AI數位藝術聯展

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

陽交大台灣代表隊 太空教育競賽奪冠

相關新聞

棄台積電！傑出女科學家新秀獎得主「找讓眼睛發光的東西」

第19屆台灣傑出女科學家獎今天頒獎，今年都是醫學類獲獎，其中新秀獎得主、台大藥學系暨研究所助理教授程吉安曾是台積電工程師，但坦言「當時眼睛沒光」。後來她毅然放下高薪擁抱熱愛的藥學，終於發光發亮，也鼓勵大家「去找讓自己眼睛發光的東西」。

台灣傑出女科學家獎得主 「研究數據和預期不同才有趣」

由台灣萊雅和「吳健雄學術基金會」主辦的第19屆「台灣傑出女科學家獎」今天揭曉，台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬榮獲最高榮譽「傑出獎」。她致詞時鼓勵新一代科學學生不要怕挫折，當發現研究所得數據和預期不同，才是有趣未知的開始。

第19屆台灣傑出女科學家獎揭曉 張智芬獲最高榮譽

為表揚女性科學家在科研領域的卓越表現，「台灣傑出女科學家獎」今天公布2026年第19屆得主。最高榮譽「傑出獎」由台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬獲得；鼓勵潛力新秀的「新秀獎」則由台灣大學藥學系助理教授程吉安、陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙獲頒；此外，鼓勵女性博士生投入科研的「孟粹珠獎學金」由中山大學生物科學系博士班學生陳叡怡獲得。

校長挖角／北一女校長轉私校？明星高中校長成招生王牌

少子化風潮之下，私校為招生頻出奇招，甚至重金挖角公立明星高中校長。北一女校長陳智源日前申請提前退休，外傳將轉任私校，引發教育界熱議。私校為搶攻招生市場，紛紛鎖定建中、師大附中、中山女高等明星高中校長，這波挖角潮為何愈演愈烈？除了「雙薪」豐厚待遇，更令校長心動的，其實是這個。

教育部推轉型正義補課第2堂上線 聚焦勇氣律師湯德章

教育部推動「轉型正義補課專區」，第2堂課今天上線，帶民眾認識在二二八事件中展現正義與勇氣精神的重要人物「湯德章」律師，今...

仁德與亞大合作掛牌「護理學系碩士學分班」 首創技職生原校進修碩士

全台首創！位於苗栗縣仁德醫專與台中市亞洲大學聯手打造 「亞洲大學護理學系碩士學分班」，今天在仁德校區舉辦揭牌儀式 ，開啟多元且友善的升學管道，更首創技職專科學生在熟悉的校園就能銜接研讀碩士學分班，也是國內培育進階護理專業人才的新里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。