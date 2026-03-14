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慶國際數學日 科教館233架紙飛機實驗計算π數
今天是國際數學日，科教館舉辦「飛吧！奇機號 The Flying Hope」活動，共有233架有效紙飛機在下午3時14分一起投擲，經數學教授們計算，今年的「π數」為3.19178…。
台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，聯合國教育科學及文化組織將每年3月14日訂為國際數學日，也稱「πDay」，今年主題為 「數學與希望」，希望在充滿挑戰的時代中，透過數學帶來理解與希望；科教館也與中華民國數學會合作，於14日至15日舉辦一系列慶祝活動。
科教館表示，今天活動最大亮點，就是重現18世紀法國博物學家布豐提出的經典機率實驗「布豐投針問題」；科教館將投針實驗轉化為紙飛機投擲活動，透過觀察紙飛機落地時與地面平行線交錯的次數，利用機率公式推算圓周率π的近似值。
科教館提到，今天共有233架有效飛機一起在下午3時14分投出，經過大學數學教授們的計算後，公布今年的「π數」，就是3.19178…；透過今天紙飛機實驗與多元活動，希望讓民眾在參與中感受數學的趣味與力量，也在這個象徵π的日子裡，讓數學帶著希望起飛。
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