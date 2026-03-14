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台灣傑出女科學家獎得主 「研究數據和預期不同才有趣」

聯合報／ 記者何定照／即時報導
第19屆「台灣傑出女科學家獎」今天揭曉，台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬（左二）榮獲最高榮譽「傑出獎」。左一為新秀獎得主袁維謙，左三起為另一新秀獎得主程吉安、「孟粹珠獎學金」得主陳叡怡。記者何定照／攝影
第19屆「台灣傑出女科學家獎」今天揭曉，台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬（左二）榮獲最高榮譽「傑出獎」。左一為新秀獎得主袁維謙，左三起為另一新秀獎得主程吉安、「孟粹珠獎學金」得主陳叡怡。記者何定照／攝影

由台灣萊雅和「吳健雄學術基金會」主辦的第19屆「台灣傑出女科學家獎」今天揭曉，台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬榮獲最高榮譽「傑出獎」。她致詞時鼓勵新一代科學學生不要怕挫折，當發現研究所得數據和預期不同，才是有趣未知的開始。

張智芬研究核心聚焦於核苷酸、DNA修復，以及粒線體在細胞壓力與老化過程中的品質監控角色，研究過程也是未知驚喜不斷。例如她研究基因中的第二酵素NME2時，發現用化學治療乳癌時，只要放第二酵素的抑制劑，就不用那麼高劑量的化學藥物。

張智芬說，後來她又好奇基因中的第三酵素NME3，發現若把存在於粒腺體外膜的NME3拿掉，DNA就無法修復。此時有個以色列團隊和她聯絡，說該國有位缺乏NME3的小孩因神經退化而死，張智芬團隊後來發現人體若無此酵素，會造成粒腺體失去動態變化，造成腦功能等障礙，可見NME3重要性。

連串研究登上眾多期刊，熱愛棒球的張智芬說，她覺得科學團隊也像棒球一樣，首重團隊合作，但也要有明星與有遠見的好領導者。但身為團隊領導，她也認為一定要很謙虛，必須常把腦袋清空，新的東西才能裝進來，好和團隊一起追求更準確的結果。

台灣傑出女科學家獎「新秀獎」則頒給台大學藥學系助理教授程吉安、陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙，袁維謙研究如何保持促癌基因與抑癌基因的平衡，主要重點放在肝臟。她發現肝細胞、膽管細胞受傷時會互相轉化，幫助對方修復，可說肝膽相「罩」，也成功發現如何去掉兩者間阻礙，讓彼此互助更順暢。

這次獲獎，袁維謙鼓勵所有科學學生都要愛問問題、願意觀察嘗試，就可說已開始科學這條路，「科學家都是愛問問題的普通人」。之前她曾拿下孟粹珠獎學金，也覺得如今再獲新秀獎可說不可思議，「我要跟當時的自己說堅持下去，曾經覺得的障礙，再回過頭都已不是障礙。」

鼓勵優秀女性博士班研究生持續深耕科研而設立的「孟粹珠獎學金」，本屆則由中山大學生物科學系博士班陳叡怡獲得。

科學家

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