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棄台積電 傑出女科學家新秀獎得主「找讓眼睛發光的東西」

聯合報／ 記者何定照／即時報導
第19屆台灣傑出女科學家獎今天頒獎，今年都是醫學類獲獎，其中新秀獎得主、台大學藥學系暨研究所助理教授程吉安曾是台積電工程師。記者何定照／攝影
第19屆台灣傑出女科學家獎今天頒獎，今年都是醫學類獲獎，其中新秀獎得主、台大學藥學系暨研究所助理教授程吉安曾是台積電工程師。記者何定照／攝影

第19屆台灣傑出女科學家獎今天頒獎，今年都是醫學類獲獎，其中新秀獎得主、台大藥學系暨研究所助理教授程吉安曾是台積電工程師，但坦言「當時眼睛沒光」。後來她毅然放下高薪擁抱熱愛的藥學，終於發光發亮，也鼓勵大家「去找讓自己眼睛發光的東西」。

程吉安台大化學系、化學研究所畢業，就讀碩士班時加入中研院研究團隊，研究能作為生物顯影材料的「螢光奈米鑽石」，引發她對奈米應用的興趣。之後她依循「讀台大後出國」的標準人生軌道，赴美讀化學博士，但愈讀愈覺得沒那麼有興趣，開始懷疑「我是否要遵守這軌道」？

「你要選擇曠野，還是軌道？」程吉安說想問年輕學子，自己當時也這麼自問。她覺得自己對真正所愛還沒探索夠，不想再走在繼續軌道。但她也同時勉勵新一代，做出重大選擇前，一定要先確定手中有哪些籌碼，像她在與父母隔海家庭會議後決定停學，但同時已拿到台積電工程師offer。

然而當上人人稱羨的台積電工程師，而且又是在可以正常上下的R&D部門（研發部），她並不快樂，「我眼睛沒光」。一個月後，她決定辭職，父母也支持她。程吉安就此加入專利事務所兩年，也工作得很快樂。

人生再度轉彎。程吉安說，一天往昔學長告訴她，當年她在中研院研究「螢光奈米鑽石」的論文上了國際期刊，讓她感到這可能是個訊息，要她再回到學術界嘗試一次。程吉安就此又赴美念博士，但這回是讀夢想的藥學，讓過去化學專長能真正應用，回台後順利進入台大任教。

這次獲獎，程吉安說，她原本基於想讓女性檢測子宮頸時可免侵入性的抹片檢查，改血液檢測就好，如此天真想法讓她加入biomaker（生物標記）領域。雖然後來沒真的做出子宮頸血液檢測，但她率領實驗室建立的首套胞外體功能轉譯平台，成功應用於癌症臨床診斷，躍登國際期刊封面，也造福不少病患。

如今再看當年棄台積電朝學術，程吉安說，雖然業界薪水較高，但她一直認為，追求會讓自己眼睛發光的東西更重要。她鼓勵年輕學生不要怕挫折，像她也是歷經不斷失敗，重點是再站起來時，能獲得很大成就感，內在能量提昇，「每個安排都是最好的安排，成功是在不斷挫折後的偶然」。

工程師 眼睛 台大

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