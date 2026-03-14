第19屆台灣傑出女科學家獎揭曉 張智芬獲最高榮譽

為表揚女性科學家在科研領域的卓越表現，「台灣傑出女科學家獎」今天公布2026年第19屆得主。最高榮譽「傑出獎」由台灣大學醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬獲得；鼓勵潛力新秀的「新秀獎」則由台灣大學藥學系助理教授程吉安、陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙獲頒；此外，鼓勵女性博士生投入科研的「孟粹珠獎學金」由中山大學生物科學系博士班學生陳叡怡獲得。

第19屆台灣傑出女科學家獎公布得主，台大講座教授張智芬（左三）獲傑出獎，程吉安（右三）、袁維謙（左一）獲新秀獎，陳叡怡（右二）獲孟粹珠獎學金。記者曾吉松／攝影