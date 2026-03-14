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「陽光女子合唱團」票房破7.3億 蔡明忠公益包場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台灣大哥大董事長蔡明忠拋磚引玉，以個人名義攜手台灣更生保護會於北、中、南舉辦公益包場。圖為高雄場次。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大董事長蔡明忠拋磚引玉，以個人名義攜手台灣更生保護會於北、中、南舉辦公益包場。圖為高雄場次。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大共同投資出品電影「陽光女子合唱團」票房飆破七點三億，即將邁向台灣影史票房總榜（含好萊塢電影）前十名。台灣大哥大董事長蔡明忠長期關注更生復歸議題、贊助台灣更生保護會。他表示，「陽光女子合唱團」能夠不斷刷新台灣影史票房紀錄，最關鍵的力量來自觀眾；每一位走進戲院、與故事同感悲喜的觀眾，展現台灣社會深厚的共情力。

蔡明忠拋磚引玉，以個人「如是社會福利公益信託基金」的名義，攜手台灣更生保護會於北、中、南舉辦三場公益包場，邀近九百位更生朋友及其家屬走進戲院觀賞「陽光女子合唱團」。台中場昨日壓軸登場，法務部保護司司長洪信旭、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中高分檢檢察長林錦村、台中地檢署檢察長洪家原皆出席。

「感謝主創團隊以深刻而真誠的視角，描繪台灣女性受刑人的處境，讓社會看見即使身處高牆之內，只要仍有愛與陽光，生命依然有重新合音的可能。」蔡明忠表示，電影不只是故事，更是一面鏡子，映照出每一個努力修補人生、尋求第二次機會的身影。此次他透過個人「如是社會福利公益信託基金」舉辦公益包場，既是支持更生朋友，也期待社會能成為那道光，接住每一位努力重新站起來的夥伴。台灣大這次投資的不只是電影，更是寒冷冬天裡讓社會更加圓滿的暖爐。

蔡明忠說，台灣大哥大透過精準投資、耐心陪跑，與集團資源挹注，將具備全球市場潛力的故事，化為有力量的影像，不只贏得本土與國際市場的觀眾青睞，更希望帶動理解與對話。隨著「陽光女子合唱團」陸續於國際上映，期待這股來自台灣的正向和聲跨越國界，讓世界看見台灣文化所蘊含的溫度。

蔡明忠 董事長 台灣大哥大 陽光女子合唱團 更生人

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