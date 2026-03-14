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648片白磁磚 拼出中信當代繪畫首獎

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
第三屆中國信託當代繪畫獎昨在關渡美術館舉辦頒獎典禮並同步開展。首獎作品「白磁磚、花、縫隙」以六四八片白磁磚拼組而成，橫跨展場長達十四公尺。記者葉信菉／攝影
第三屆中國信託當代繪畫獎昨在關渡美術館舉辦頒獎典禮並同步開展。首獎作品「白磁磚、花、縫隙」以六四八片白磁磚拼組而成，橫跨展場長達十四公尺。記者葉信菉／攝影

第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨舉行展覽開幕暨頒獎典禮。今年有六三二件作品參賽，十九件作品脫穎而出。首獎由藝術家李芳妤的作品「白磁磚、花、縫隙」奪得，她運用台灣建築中常見的白磁磚為媒材，以六四八片磁磚拼貼出長達十四公尺的巨幅創作，獲八十萬元獎金。

中信文教基金會表示，本屆創作者透過各種創作語彙，展現當代繪畫的多樣面貌。除首獎之外，本屆另外選出三件優選作品，包括張皓宇「從水開始…接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」與黃嘉寧「仙人掌塊（猴尾柱）」，各獲四十萬元獎金。

台北市文化局長蔡詩萍昨出席表示，首獎作品以磁磚作為創作媒材令人驚豔，從作品中看見藝術家內在的創作情感，也展現與時俱進的藝術視角。他並肯定中信文教基金會長期培育國內藝術人才。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會透過徵件、展覽與典藏，有系統支持藝術創作者。除在關渡美術館舉辦為期三個月的展覽，歷屆得獎作品也典藏於中信金融園區總部，希望讓藝術作品不只停留在畫廊或美術館，也能走入更多人的生活。

李芳妤表示，自己的創作理念是「打破規律的狀態」，很享受「大」所帶來的各種困擾，必須克服作品存放空間與運輸等難題，「因為這樣的創作，不只是規律去做之前做的事，而是重新面對新挑戰。」

「中國信託當代繪畫獎」為全台唯一聚焦當代繪畫的藝術獎項，總獎金二百萬元，每兩年舉辦一次。本屆得獎與入選作品，即起至六月十四日在關渡美術館展出。

蔡詩萍 藝術作品 中信 繪畫

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