仁德與亞大合作掛牌「護理學系碩士學分班」 首創技職生原校進修碩士

全台首創！位於苗栗縣仁德醫專與台中市亞洲大學聯手打造 「亞洲大學護理學系碩士學分班」，今天在仁德校區舉辦揭牌儀式 ，開啟多元且友善的升學管道，更首創技職專科學生在熟悉的校園就能銜接研讀碩士學分班，也是國內培育進階護理專業人才的新里程碑。

上午揭牌儀式，由亞大副校長黃俊杰率領招生處長張祐誠、護理學院長吳樺姍及多位護理系所師長到場，共同見證台灣護理教育跨校合作的新創舉，打破傳統學制的空間框架，將「護理碩士學分班」上課地點，設立於專科學校校區內。

在仁德醫校掛牌的「護理系碩士學分班」是專為具有護理師證照的護理人員量身打造，提供極具彈性的進修模式，學員在仁德校區完成第一年的碩士學分班課程後，第二年再返回亞大校本部繼續修讀，順利完成學業即可取得護理碩士學位，不僅大幅降低在職護理人員舟車勞頓的進修成本，更彰顯兩校資源共享的升學聯盟夥伴關係。

董事長鍾佳穎表示，面對日益複雜的醫療環境，護理人員持續進修的重要性，不言而喻，此次能與亞洲大學護理學院合作，將優質的碩士資源直接引入校園，讓學子能以最便捷的方式升級學歷，持續在職場上發光發熱。」

校長黃柏翔也表示，護理人員是醫療體系的中流砥柱，然而在職進修最大的挑戰往往是時間與空間的限制，此種創新的進修模式，讓具備護理師證照的學子與護理人員，能在熟悉的環境中踏入碩士班。

這不僅能有效累積專科實務並銜接碩士學術，也為解決現今護理人才流失問題，提供另一種透過教育賦能、提升自我價值的絕佳解方。

亞大副校長黃俊杰則表示，此次跨校園碩士學分班合作，是打破校際藩籬、推動學術與臨床實務深度融合的具體實踐，期待透過此種創新模式，為台灣醫療體系注入更多具備研究與創新能力的進階護理菁英。