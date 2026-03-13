教育部推轉型正義補課第2堂上線 聚焦勇氣律師湯德章
教育部推動「轉型正義補課專區」，第2堂課今天上線，帶民眾認識在二二八事件中展現正義與勇氣精神的重要人物「湯德章」律師，今天正好也是湯德章逝世79週年紀念日。
教育部今天發布新聞稿指出，3月開始啟動「轉型正義補課專區」專屬網頁，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，希望讓大眾更容易理解威權統治時期的歷史背景；首堂課「二二八事件」於6日上線後，以影像、導讀及延伸閱讀等內容，陪伴民眾重新認識台灣這片土地的故事。
第2堂課於今天正式上線，帶領民眾回到1947年的台南，認識在二二八事件中展現「正義與勇氣」精神的重要歷史人物「湯德章」律師。
教育部表示，在二二八事件發生後，各地局勢緊張，當時台南的地方人士成立處理委員會，希望維持秩序、避免衝突擴大，湯德章因同時具有法律與警政背景，被推舉負責維持治安，在動盪城市中努力協調各方，希望讓社會保持冷靜與秩序。
然而隨著軍隊進入台南，局勢迅速改變，湯德章遭到逮捕，並在審訊中遭受嚴刑逼供，即使在極大壓力下，他仍沒有供出其他參與者；1947年3月13日，湯德章在台南被公開處決，年僅40歲。
教育部提到，多年之後，人們重新回顧這段歷史，台南市政府也在當年的槍決地點設立湯德章紀念公園，每年3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，以追思湯德章的精神與事蹟；台灣文學館所在路段也更名為「湯德章大道」，象徵台灣民主與自由理念的延續。
今年3月13日也是湯德章逝世79週年紀念日，教育部邀請國人瀏覽「補課了沒？」專區（https://hre.pro.edu.tw/bukeliaoma），認識湯德章的故事，進而理解歷史不是為了停留在過去，而是讓大家更懂得珍惜民主、自由與人權的價值。
