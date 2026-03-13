影／14公尺白磁磚巨作亮相 當代繪畫獎開展

由中國信託文教基金會主辦的第三屆中國信託當代繪畫獎下午在關渡美術館舉辦頒獎典禮並同步開展。本屆共有632件作品參賽，最終選出19件作品展出，其中首獎由藝術家李芳妤以大型裝置作品《白磁磚、花、縫隙》奪得，獲得獎金80萬元；另有三件優選作品各獲40萬元，四件得獎作品將由基金會典藏。

本屆得獎作品形式多元、題材豐富，從材質與技法的實驗，到當代影像與媒材的討論，呈現藝術家對「當代繪畫」的不同想像與詮釋。首獎作品《白磁磚、花、縫隙》以648片白磁磚拼組而成，橫跨展場長達14公尺，氣勢磅礡，將日常生活中常見的建材轉化為繪畫的一部分，吸引觀眾目光。

藝術家李芳妤表示，自己喜歡從熟悉的日常景物中取材，「創作就是將自己的理想延伸到外界，希望作品能帶給觀眾輕盈與愉悅的感受。」她笑說，為了完成作品，必須搬運數百片磁磚進出工作室，是一項體力與創意並存的挑戰。

三件優選作品也各具特色。張皓宇的《從水開始……接著一場模擬的敘事》以水為起點，跳脫傳統畫框，打造流動風景；黃冠鈞的《在與不在場的空間》將顏料繪於玻璃後再剝離，透過12至15層堆疊形成輕盈的光影質感；黃嘉寧的《仙人掌塊（猴尾柱）》則來自日常生活經驗，將市場裡被刺到的記憶轉化為獨特創作。

台灣美術基金會執行長林平表示，該獎項一路陪伴許多年輕藝術家成長，希望透過徵件、展覽與典藏等機制，持續支持藝術創作並促進對「當代繪畫」的討論。

主辦單位指出，本屆參賽者超過半數具有展覽經驗，顯示越來越多藝術家投入創作，競爭也愈發激烈。展覽除展示得獎與入選作品外，也規劃藝術家導覽、講座及親子導覽等活動，並提供中英文語音導覽服務。

「第三屆中國信託當代繪畫獎展覽」自3月13日起至6月14日止於關渡美術館展出，民眾可透過掃描QR Code聆聽語音導覽，或至基金會官方網站與社群平台查詢相關資訊。

中國信託文教基金會主辦的第三屆「中國信託當代繪畫獎」今天在關渡美術館舉行，中國信託文教基金會董事長馮寄台（左）頒獎給首獎得主李芳妤（右）。記者葉信菉／攝影

首獎作品「白磁磚、花、縫隙」以648片白磁磚拼組而成，橫跨展場長達14公尺。記者葉信菉／攝影