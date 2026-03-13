快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

校園割頸案判決爭議未止 國教盟提6大主張：快修少事法

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
新北校園割頸案定讞引發各界對於少事法的爭議，明天楊姓少年家屬與民間團體等將前往立法院表達修法訴求，國教行動聯盟呼籲立法院本會期優先排審少事法修正案。圖／國教行動聯盟提供
新北校園割頸案定讞引發各界對於少事法的爭議，明天楊姓少年家屬與民間團體等將前往立法院表達修法訴求，國教行動聯盟呼籲立法院本會期優先排審少事法修正案。圖／國教行動聯盟提供

新北校園割頸案引發各界對於少事法的爭議，被害人楊姓少年的家屬明天與民間團體等將前往立法院表達修法訴求，國教行動聯盟呼籲立法院本會期優先排審少事法修正案，回應被害人家屬與社會對責任釐清、檢討與改進的基本要求。

國教盟今天也提出重大暴力案件建立審前專業調查與再犯風險評估機制，作為法院裁量與處遇的重要法定依據、重大暴力案件提高假釋門檻、建立跨部會「少年保護責任清單」等等六大主張。

國教盟表示，重大案件不能只求結案，更必須落實制度修正，以避免悲劇再次重演。新北校園割頸案定讞後，社會最難以接受的，不只是量刑爭議，而是重大案件發生前後，從少年保護官的執行到法官的裁量，從學校輔導到社政安全網，究竟誰曾接住高風險少年、誰應說明制度判斷依據、誰要為體系失靈提出檢討，至今仍看不見清楚的責任說明。

國教盟表示，保護不等於縱容，教化也不能只是沒有標準的一句「具教化可能」。對於故意殺人、重傷致死、持械重大暴力等嚴重侵害生命與身體法益案件，若仍與一般案件採取相同處理邏輯，社會信賴必然持續流失，被害人家屬的傷痛也將一再被制度忽視。

國教盟提出，重大暴力案件應建立更嚴謹的專業調查與再犯風險評估機制，並將評估結果明確納入法院裁量、處遇決定、假釋審查與前案紀錄處理的法定依據。法院若認少年仍具教化可能，必須有清楚的專業評估資料支撐，也必須說明理由，而不是以抽象保護原則取代實質判斷。教化可以被支持，但不能脫離風險評估、處遇成效與社會安全的基本要求。

同時，重大案件應採分級處理。現行制度下，少年受有期徒刑執行逾3分之1即得假釋，對重大暴力案件顯然過於寬鬆。國教盟呼籲，針對故意致人於死、重傷或其他重大暴力犯罪，應提高假釋門檻，並要求假釋審查必須參酌被害人意見、再犯風險評估與矯治處遇成效；對特定重大案件，更應明定不得適用過度寬鬆的假釋規則。

國教盟也指出，被害人也是未成年青少年，被害人家屬應有的保護與權益不應在程序中一再被排除。少事法若只強調加害少年保護，卻讓被害人及家屬在到庭陳述、陪同在場、程序進度、假釋通知與意見表達上持續處於弱勢，這不是完整的保護制度。修法必須把被害人權益放回制度核心，不能再以抽象保護之名，讓被害人及其家庭承受不公平的對待。

國教盟表示，保護少年的責任不能只停留在法院，更不能在重大案件發生後變成誰都不必說明的制度黑箱。家庭、學校、社政、少年輔導委員會、保護處分執行體系與司法機關，都應有清楚的介入時點、責任分工與檢討義務。重大案件發生後，應啟動跨部會檢討機制，提出可追蹤、可改進的責任清單，而不是讓「保護少年」成為各環節集體卸責的口號。

被害人 青少年 法律 未成年

延伸閱讀

陳舒怡接任花蓮檢察長 藍：司法沒有顏色？

鄭銘謙指17名無期徒刑受刑人將出獄盼加速修法 朝野協商部分條文保留

嘉義退學生持刀闖校園 教團籲建高風險生追蹤制

性平三法修法將滿2周年...民團籲修補漏洞 落實人力配置

相關新聞

校園割頸案判決爭議未止 國教盟提6大主張：快修少事法

新北校園割頸案引發各界對於少事法的爭議，被害人楊姓少年的家屬明天與民間團體等將前往立法院表達修法訴求，國教行動聯盟呼籲立法院本會期優先排審少事法修正案，回應被害人家屬與社會對責任釐清、檢討與改進的基本要求。

【專家之眼】教育部的沉默，是傲慢，還是失職？

李家同教授日前在聯合報發表〈對教育部長的期望〉，洋洋灑灑列出五大問題：基礎研究遭到忽視、升學制度名實不符、學習歷程檔案形同造假溫床、城鄉教育差距持續擴大、頂尖大學學術競爭力每況愈下。文章既具體又懇切，每一點都有所指，絕非泛泛而談。但文章見報後，截至目前尚未見教育部回應，沒有新聞稿，沒有官員表態，沒有任何一句「我們重視這些意見」。這種沉默，本身就是一個值得深究的現象。

變「暖」了…國教署補助4.4億元 助公幼改善教學環境

為了讓孩子能在更安全舒適的環境中成長，教育部國民及學前教育署114年補助各直轄市、縣市政府共計新台幣4.4億元，提供經費...

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

臺東縣立圖書館今（12）日啟動全館試營運，歷經整建與空間升級後，館舍全貌正式對外開放。文化處表示，臺東縣立圖書館不僅提供更完整的閱讀與借閱服務，也透過建築設計、公共藝術與智慧設備導入，打造兼具知識、藝

有機會赴外參訪！ 高中外交小尖兵世界領航營16日起開放報名

教育部與外交部共同舉辦115年度「外交小尖兵世界領航營」，引導學生在學習語言的同時，培養國際理解與跨文化溝通能力。活動自3月16日起至4月30日止受理網路報名，表現優異學員將有機會於2027年寒假期間代表我國赴海外參訪，親身體驗外交實務。

調查：5成6兒少遇不舒服碰觸 近7成反映被忽略

兒少性騷議題不可忽視，家扶今天公布調查，5成6兒少曾遇不舒服碰觸，且有過半數是被碰觸身體私密部位，然而，有近7成兒少反映...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。